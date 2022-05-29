Суд Украины приговорил российского солдата к пожизненному заключению по делу о военных преступлениях

Украинский суд в понедельник приговорил российского солдата к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского лица в рамках первого судебного процесса по военным преступлениям, связанным с российским вторжением 24 февраля. Вадим Шишимарин, 21-летний командир танка, признал себя виновным в убийстве 62-летнего Александра Шлыпова в селе Чубаховка на северо-востоке Украины 28 февраля после того, как приказал расстрелять его.

Судья Сергей Агафонов заявил, что Шишимарин выполнил «преступный приказ», отданный военнослужащим более высокого звания, и произвел несколько выстрелов в голову потерпевшего из автоматического оружия. Шишимарин, одетый в сине-серую рубашку с капюшоном, молча наблюдал за процессом из закаленного стекла в зале суда и не проявлял никаких эмоций, читая приговор.

Судебный процесс имеет большое символическое значение для Украины, которая обвинила Россию в совершении злодеяний и жестокости по отношению к гражданскому населению во время вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений. Россия отрицает нападения на мирных жителей и причастность к военным преступлениям.

Кремль не сразу прокомментировал это решение. Ранее она заявляла, что не располагает информацией о судебном процессе и что отсутствие дипломатического представительства в Украине ограничивает ее возможности по оказанию помощи.

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