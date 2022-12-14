Султан Аль-Неяди делится важным фрагментом удивительной космической станции.

Эмиратский астронавт Султан Аль-Неяди Он поделился удивительной фотографией нашивки, которую он будет носить во время своего исторического полета на Международную космическую станцию ​​в следующем году.

а SpaceX Сокол 9 Планируется, что в середине февраля ракета доставит в небо космический корабль Dragon Crew с доктором Аль Нейади и его американскими и российскими коллегами на борту.

Миссия NASA/SpaceX Crew-6 стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Доктор Аль Нейади и его коллеги проведут шесть месяцев на борту Международной космической станции.

«У нас есть важный патч для Crew-6, и мы рады поделиться им с вами», — написал он в Twitter.

Нашивки миссии разрабатываются и носятся космонавтами, а также другими людьми, связанными с миссией.

Дизайн патча, которым доктор Аль Неяди поделился в Твиттере, представляет собой парусный корабль с головой дракона и флаг, украшенный буквой «VI» — римскими цифрами «шесть» — с ракетой, летящей сквозь звезды наверху.

Наша команда, Crew-6, счастлива и рада поделиться с вами официальным дебютом. У нас есть важный патч для Crew-6, и мы рады поделиться им с вами. pic.twitter.com/l7ZKdBAncm — Султан Аль-Неяди (Astro_Alneyadi) 14 декабря 2022 г.

Готов идти

Это будет вторая миссия Эмиратов на Международную космическую станцию ​​после того, как Хазза Аль Мансури провел восемь дней в научной лаборатории на орбите в 2019 году.

В этой миссии авиакомпания Emirates Airline сотрудничала с российским космическим агентством «Роскосмос» и майором Аль Мансури, который запустил ракету «Союз».

В это время , Космический центр Мохаммеда бин Рашида — организации, курирующей программу астронавтов ОАЭ, — удалось обеспечить полет через американскую компанию Axiom Space, которая организует частные полеты в космос.

НАСА должно Axiom Space место на своей ракете Falcon 9 после того, как в 2021 году компания уступила свое место на ракете «Союз» американскому астронавту Марку Ванде Хе.

Соглашение было подписано между Axiom и Космическим центром Мохаммеда бин Рашида в апреле.

С тех пор д-р Эль-Неяди готовился к миссии в Соединенных Штатах, проводя время в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штаб-квартире SpaceX в Калифорнии и на стартовой площадке во Флориде.

В состав экипажа входят астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

Объяснение патча миссии НАСА

В сообщении, опубликованном вместе с патчем, говорится, что изображения представляют всех тех, кто отважился отправиться в неизвестность, чтобы раскрыть глубокие секреты космоса.

«Корабль, плывущий через патч Crew-6, представляет нашу цель, Международную космическую станцию ​​и корабли, которые бесчисленные исследователи вели в неизвестность», — говорится в заявлении НАСА.

«Международная космическая станция (МКС) пристыковывается на заре наших полетов на Луну и Марс.

Парус корабля, символ класса астронавтов 2012 года, имеет относительные радиусы, идентичные радиусам Земли, Луны и Марса.

Созвездие Дракона расшифровывается как «Коммерческий экипаж» и имеет то же имя, что и двигатели, управляющие нашим космическим кораблем «Дракон».

«Статуя дракона, голова корабля, смотрит в будущее, мы также смотрим в землю, благодарные за неустанные часы всех, кто поддерживает нашу миссию».

Обновлено: 14 декабря 2022 г., 18:10