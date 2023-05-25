Султан Аль-Неяди празднует свой первый день рождения на Международной космической станции с американскими, российскими и саудовскими астронавтами.

г-н Шайенн Бахт Штатный репортер

В четверг эмиратский астронавт Султан аль-Неяди вместе со своими коллегами отпраздновал свое 42-летие в космосе.

Аль Неяди сказал: «Я отпраздновал свой первый день рождения в космосе с друзьями, которые стали семьей! Изюминкой дня? Кленовый пирог наверху от американского экипажа, булочка с корицей с йогуртом и сухофруктами от российского экипажа, увенчанная пожеланиями на арабском языке. Верно». торжество, бросающее вызов гравитации!»

Султан Аль-Неяди опубликовал в Твиттере две фотографии со своими товарищами-астронавтами на борту Международной станции, на которых запечатлено празднование.

Ниади выразил чувство радости, потому что он праздновал свой день рождения в кругу своей второй семьи в космосе и получил «торт» из Соединенных Штатов Америки и еще один из России, а также получил поздравления на арабском языке от саудовских астронавтов Бернави и Ал. — Аль-Карни.

Позже в тот же день астронавт из Эмиратов поделился фотографией Иордании из космоса по случаю Дня независимости страны.

Аль-Неяди сказал: «Иордания приветствует свой день независимости.

«Маяк арабской культуры и безграничной щедрости на мистическом фоне Мертвого моря, Иордания органично сочетает наследие с природным очарованием. Вот снимок #Омана, города, который занимает особое место в наших сердцах».

Правители Эмиратов также направили поздравительную телеграмму королю Иордании Абдалле II по случаю Дня независимости его страны, который приходится на 25 мая.

Впервые в истории три арабских астронавта встретятся в космосе.

Во время рейда Ниади сказал: «По стопам принца Султана бин Салмана Аль Сауда, первого арабского астронавта, была запущена первая миссия двух саудовских астронавтов на Международную космическую станцию. Я с нетерпением жду момента, когда мы встретятся как первые три араба в космосе. Я желаю всего наилучшего обоим коллегам и поделюсь с вами этой фотографией, которую я сделал из Саудовской Аравии», — написал в Твиттере астронавт Эмиратов Султан Аль Нейади.

31-летний Али Аль-Карни, член экипажа космической миссии AX-2, стал первым саудовцем, принявшим участие в международной космической миссии. Капитан-пилот имеет степень бакалавра авиационных наук (Воздушная академия имени короля Фейсала, Эр-Рияд) и имеет 12-летний опыт работы на боевых самолетах с налетом 2387 часов.

33-летняя Райана Барнауи стала первой арабкой и саудовской женщиной, совершившей полет в космос. Она работает специалистом-исследователем и лабораторным специалистом и имеет степень бакалавра наук в области репродукции, генной инженерии и роста тканей (Университет Отаго, Новая Зеландия) и степень магистра биомедицинских наук Университета Альфейсал. Она также имеет 9-летний опыт работы в области раковых стволовых клеток.

17 июня 1985 года принц Султан бин Салман Аль Сауд отправился в космическую миссию на шаттле НАСА «Дискавери» на период 7 дней, час и 38 минут, чтобы стать первым арабским астронавтом-мусульманином. Таким образом, арабы перешли от стадии наблюдения за современным прогрессом космической техники к стадии не отставания от него и активного участия в нем.

На прошлой неделе Аль Неяди опубликовал замечательную фотографию столицы Абу-Даби с Международной космической станции (МКС), комментируя ее словами: «Здесь находится сердце нашей любимой родины, Эмираты.

«Город с ярким настоящим и многообещающим будущим… столица нашей страны #Абу-Даби».

Изображение было получено с Международной космической станции во время ее пролета над Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее в этом месяце Ниади заметил Эмират Дубай с фотографией ночи, на которой были видны его прекрасные черты, и прокомментировал ее, сказав: «Дубай сияет с такой же яркостью, как и звезды здесь. #MyDubai».

Аль-Неяди продолжает самую долгую миссию арабских астронавтов на борту Международной космической станции, которая длится 6 месяцев.

Неяди — второй человек из Эмиратов, отправившийся в космос после восьмидневной миссии Хаззы Аль Мансури в 2019 году.

Он первый араб, отправившийся в долгосрочную космическую миссию.

ОАЭ — новичок в мире освоения космоса, но быстро завоевывает популярность.

Он отправил беспилотный космический корабль на Марс в 2021 году в рамках первой межпланетной миссии в арабском мире, а в прошлом году отправил космический корабль на Луну.

В апреле Rashid Moon, разработанный в ОАЭ, был потерян, когда лунный посадочный модуль Hakuto-R японского ISpace врезался в лунную поверхность.

Шейх Мохаммед быстро приказал Космическому центру Мохаммеда бин Рашида начать работу над вторым марсоходом, получившим название Rashid 2.