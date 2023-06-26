Сунак говорит, что «слишком рано» говорить о том, повлияет ли российский мятеж на режим Путина.

Риши Сунак сказал, что «слишком рано» говорить о том, приведет ли хаос, созданный в России наемным восстанием Вагнера, к смене режима Владимира Путина.

Премьер-министр заявил, что Великобритания готовилась к «ряду сценариев» после окончания восстания, которое бросило тень неопределенности на будущее российского президента.

Войска военачальника Евгения Пригожина завершились ожесточенным конфликтом и находились всего в 190 милях от Москвы, прежде чем он отменил восстание после сделки, которую она заключила с Кремлем.

На образ железной хватки Путина в Москве повлияли образы частной армии, покидающей Украину, чтобы занять военный штаб в городе на юге России.

Сунак сказал, что согласен с оценкой госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что спор выявил «настоящие трещины» в полномочиях российского президента.

«Это ситуация, за которой мы наблюдаем уже некоторое время, учитывая нестабильность, которая может возникнуть в результате незаконного вторжения России в Украину», — сказал премьер-министр во время визита в Ноттингем.

Надавив на вопрос, может ли он ускорить смену режима, Сунак сказал телевещателям: «Слишком рано с уверенностью предсказывать, какими могут быть последствия этого.

«Но, конечно, мы готовы, как всегда, к целому ряду сценариев».

На выходных Сунак провел телефонные переговоры с американцем Джо Байденом, французом Эммануэлем Макроном и немцем Олафом Шольцем.

Пригожин потребовал отставки министра обороны Сергея Шойгу, с которым у него часто возникали конфликты во время вторжения в Украину.

Путин обвинил Пригожина в причастности к «измене», прежде чем снять обвинения после того, как его бывший союзник согласился остановить его войска и перебраться в Беларусь.

Даунинг-стрит также отказалась обсуждать влияние хаоса в России, который официальный представитель премьер-министра назвал «относительно ранней стадией».

На вопрос, против ли Великобритании смены режима в Москве, он сказал: «Вопросы режима в России должны решаться в первую очередь Россией».

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, который разговаривал со своими коллегами по G7, проинформирует Палату общин о ситуации в понедельник днем.