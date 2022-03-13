Сунак предостерегает компании от «тщательного размышления» о российских инвестициях

Канцлер заявил, что британские компании должны «тщательно подумать» о любых инвестициях в Россию, которые поддержат режим Владимира Путина.

Риши Сунак предупредил, что «нет оправдания» для новых инвестиций в Россию, поскольку он сказал, что необходимо коллективно принять дополнительные меры, «чтобы нанести максимальный экономический ущерб».

Крупные британские компании, включая BP, Shell и Centrica, объявили о планах разорвать связи с Россией из-за войны на Украине.

«Я приветствую уже принятые рядом компаний обязательства расстаться с российскими активами — и хочу четко заявить, что правительство поддерживает дальнейшие сигналы о намерениях», — сказал Сунак.

Я призываю компании хорошо подумать о своих инвестициях в Россию и о том, как они могут помочь путинскому режиму, и мне также ясно, что для новых инвестиций в России нет смысла.

«Мы должны коллективно идти дальше в нашей миссии по причинению максимальных экономических страданий и прекращению дальнейшего кровопролития».

Министерство финансов сообщило, что на прошлой неделе канцлер встретился с лидерами бизнеса, чтобы обсудить британские инвестиции в Россию, и единогласно приветствовал необходимость экономической изоляции Путина и его близких.

Она сказала, что правительство понимает, что прекращение российских инвестиций может быть долгосрочным процессом для некоторых компаний из-за рыночных условий и возможности продать активы, когда против российской экономики будут введены санкции.

В Минфине добавили, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать компании, которые хотят продать свои инвестиции.

Растущий список британских компаний объявил о планах прекратить деятельность или ликвидировать активы в России после вторжения в Украину.

Среди них Centrica, британский владелец газа, который ранее в этом месяце заявил, что выходит из соглашений о поставках газа со своими российскими коллегами, в том числе с «Газпромом».

Ряд других британских энергетических компаний, в том числе BP и Shell, решили разорвать отношения с Россией из-за продолжающегося конфликта, а British American Tobacco (BAT) объявила, что отделяет свой российский бизнес.

Бристольский производитель сигарет Imperial Brands заявил, что временно остановит производство на своем заводе в Волгограде, а также всю деятельность по продажам и маркетингу в стране.