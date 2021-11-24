Суперзвезда Эль Фаннинг говорит, что ей «понравилось» тщеславие Кэтрин.

Великий Он может быть основан — иногда очень слабо — на жизнях Екатерины Великой и императора Петра III, но актеры Эль Фаннинг и Николас Холт надеются воздать должное этой паре.

Холт думает, что давно умерший российский лидер был бы счастлив, если бы его изобразили волшебником, но дерзким убийцей, совершенно не обращающим внимания на свои недостатки.

«Если бы он был таким персонажем, ему, вероятно, понравилось бы его фото», — говорит актер.

поставлен Поза беременной Николаса Холта и Эль Фаннинг в фильме «Великий».

Партнер по фильму Фаннинг считает, что дальновидная императрица 18-го века также была бы рада, если бы ее достижения были признаны.

«Она совершила невероятные вещи в истории, но все люди действительно знают о ней, ну, вы знаете, фантастическая пропаганда (отсылка к стойким сексуальным слухам).

«Полезно показать, чем она на самом деле занималась и насколько она была современной и прогрессивной».

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Оба актера признают, что перед тем, как взять на себя роли, они мало занимались исследованием российских лидеров, полагаясь вместо этого на руководство Тони Макнамара. великие Австралийский писатель и писатель.

«Я довольно рано помню, что у Гвилима (Гвилим Ли, который играет Григора) были все эти учебники по истории, и он такой:« Хорошо, Тони, что ты хочешь, чтобы я прочитал? » И Тони сказал: «Ничего. Уберите все, — говорит Фаннинг. — Сценаристы, особенно Тони, провели бесконечные исследования, поэтому они много знают и выбирают то, что, по их мнению, подходит для сериала. Не все напрасно. В этом есть доля правды «.

поставлен Николас Холт и Дуглас Ходж в фильме «Великий».

Холт говорит, что это позволяет актерам сосредоточиться на своих персонажах.

«Для нас очень важно быть в курсе отношений этих ошибочных версий (исторических) персонажей и того, чего мы пытаемся достичь, рассказывая историю сейчас и то, что мы говорим с ее помощью, вместо того, чтобы оглядываться назад», он говорит.

Второй сезон комедийной драмы, которая транслируется на Neon и выйдет в Сохо в следующем году, рассказывает о Кэтрин, которая, несмотря на то, что беременна своим ребенком, забирает трон у своего мужа и намеревается освободить страну, граждане которой этого не делают, правда, кажется, когда-либо жаждет вырваться на свободу.

В конце концов, она сражается со своим двором, командой и даже со своей матерью Джоанной, которую играет Джиллиан Андерсон, в своей попытке принести просвещение в Россию.

«У нее есть большой список целей и вещей, которые она хочет сделать очень быстро», — говорит Фаннинг, добавляя, что беременность — это дополнительный стресс.

«Вы смотрите на ребенка так:« У меня есть девять месяцев, чтобы сделать в этой стране все, что я хочу, и все изменить и вычеркнуть все из своего списка, потому что я знаю, что пока я беременна, Питер меня не убьет ». «

поставлен Джиллиан Андерсон и Эль Фаннинг в фильме «Великое».

Ее безумный способ внесения изменений — в одном эпизоде ​​она прибегает к нюханию наркотиков, чтобы бодрствовать и работать дольше — начинает отталкивать даже ее самых сильных сторонников. Бывают случаи, когда она говорит о жестокости мужа.

«Иногда я чувствую себя Питером — немного суровым и почти как тиранический лидер — что мне нравится», — говорит Фаннинг, добавляя, что ей нравилось высокомерие Кэтрин.

«Играть в это действительно весело, и вы можете видеть, что в этом сезоне их возможности много проверяются, и иногда у них действительно нет ответов. У них красивое горло. Они не собаки и радуги».

У Питера тоже есть небольшая метаморфоза. После свержения своей жены и ее сторонников бывший император борется со своим разумом, когда он отрезан от контактов со своими друзьями и союзниками и его запаса деликатесов.

«Он начинает видеть свои недостатки, меняться и смотреть внутрь себя», — говорит Холт. «И даже если он здесь не перейдет на более глубокий уровень — потому что он, вероятно, не сможет сделать это немедленно — это сильно трансформируется через (тюрьму) и через отцовство. родители.»

стекаются к неону