Суперзвезда WWE Лив Морган входит в комнату убийств; Брук Тимбер присоединяется к «Память» — Крайний срок

эксклюзивный: Суперзвезда WWE Лив Морган дебютирует в уморительно смешном фильме Yale Entertainment, комната убийства. Она присоединилась к команде, в которую также входят Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Джо Манганьелло, Майя Хоук, Дебби Мазар, Ларри Пейн, Дре Хемингуэй и Лия МакСвини, как было объявлено ранее.

В центре фильма убийца Реджи (Манганиелло), его босс (Джексон), арт-дилер (Турман) и их схема отмывания денег, которая за одну ночь случайно превращает убийцу в авангардную сенсацию, заставляя дилера играть с миром искусства против преступный мир. Морган сыграет любителя искусства, оплакивающего коррумпированность арт-дилеров.

Николь Пауни направляет сценарий Джонатана Джейкобсона. Джордан Йель Левин, Джордан Пекерман и Джон Кейс, продюсирующие под баннером Yale Productions, вместе с Энн Клементс из Idiot Savant Pictures, Паоне, Турман, Дэнниэль Томас, Джейсоном Вайнбергом из Untitled Entertainment и Уильямом Розенфельдом из такого контента, а также Биллом Кенрайтом из Студия БК. В число исполнительных продюсеров входят Роберт Капп, Скотт Левинсон, Джейсон Крингштейн, Ричард Свитцер, Ян Найлс, Филип В. Шульц, Брэдли Билз, Майкл Дж. Ротштейн, Джесси Корман, Джеффри Този, Майкл, Джеки Балкович, Вишвас Ханоркар, Джей Бернли, Мэтью Хелдерман. , Люк Тейлор и Николас Гилл. Недавно запущенный баннер Йельского университета по продажам и распространению Great Escape занимается международными продажами и совместно с партнерами ICM представляет права США.

Родившаяся как Джионна Даддио, Морган подписала контракт с WWE в 2014 году, после чего дебютировала на телевидении в партнерском шоу. NXT. После нескольких лет, потраченных на развитие своего ремесла и создание себе имени, Морган подняла свою карьеру на новый уровень, присоединившись к… WWE SmackDown Женский дивизион в 2017 году. Оттуда она продолжит участвовать в первом в истории турнире Women’s Royal Rumble и в первом мероприятии Women’s Evolution, а также участвовала в нескольких WrestleManias. Теперь, как часть списка WWE RAW, популярность Лив продолжает расти в мире WWE как одна из лучших женщин-суперзвезд.

Морган представляет APA, WWE и Fox Rothschild.

***

Брук Тимбер

Предоставлено Эндрю Штейнманом



эксклюзивный: Брук Тимбер (Русская матрешка) вместе с Джессикой Честейн, Питером Сарсгаардом, Мерритт Уивер, Джошем Чарльзом, Элси Фишер и Джессикой Харпер в грядущей драме Память Режиссер Мишель Франко (Новый порядок), который оборачивает производство.

Сохранились подробности сюжета первого полнометражного фильма Тимбера. Но говорят, что английский проект касается резиденции в Нью-Йорке. Мы слышим, как Тимбер играет дочь персонажа Честейн.

Теорема продюсирует картину в сотрудничестве с High Frequency Entertainment, а также в сотрудничестве с Screen Capital/Screen One, Mubi и с помощью тематических исследований. Индивидуальные продюсеры проекта — Франко, Эрендира Нуньес Лариос, Алекс Орловски и Дункан Монтгомери. Моисес Чивер и Паула Перес Мансанедо являются исполнительными продюсерами наряду с Джеком Селби для High Frequency Entertainment, Джойс Зильберберг, Татьяной Эмден, Ральфом Хайеком и Патрисио Рабоветти для Screen One, а также Джейсоном Робелем и Иви Какаррел для Moby и Майклом Вебером для Match Factory. ICM Partners представляет продажи в Северной Америке вместе со Match Factory, Inc.

Тимбер играет младшую версию Нади Наташи Лионн на Netflix. Русская матрешка. Ранее появлялся в сериале Netflix идиотот создателей Кари Джоджи Фукунага и Патрика Сомервилля и представленный Take 3 Talent.