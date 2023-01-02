Суперкар Alfa Romeo 2023 года впервые дразнит

С приближением нового года Alfa Romeo перешла на Инстаграм поделиться коротким видео, в котором рассказывается об их текущих продуктах. В 2022 году были представлены слегка обновленные Giulia и Stelvio, к ним присоединился новый компактный кроссовер Tonale, но 2023 год должен быть значительно интереснее. В конце видео мы можем взглянуть на дизайн подсветки, который в настоящее время не показан ни на одном из трех продуктов, продаваемых итальянским брендом.

Круглый задний фонарь навевает приятные воспоминания о 4C, снятом с производства два года назад, или о 8C, проданном в конце 2000-х. Этот новый автомобиль, скорее всего, разделится между ними, приняв шестицилиндровый двигатель, предположительно, 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Он уже производит 540 лошадиных сил и 442 фунт-фута (600 Нм) крутящего момента в Юлия ГТАтак что будет интересно посмотреть, доберутся ли Alpha Engineers до этих цифр.

Автомобиль, представленный здесь вкратце, не следует путать с уникальным творением Zagato, представленным в конце прошлого года. что было Короткая колесная база, двухместное купе Он был придуман итальянским автопроизводителем в честь 100-летия первого сотрудничества с Alfa Romeo. Генеральный директор автопроизводителя Жан-Филипп Импарато предположил, что официальная премьера состоится в марте 2023 года. Ожидайте низких объемов производства и высокой цены на специализированный суперкар.

Таинственная модель, предварительно известная как Alfa Romeo 6C, попытается залечить раны, оставшиеся после того, как было объявлено о возрождении GTV и 8C, а затем отменено несколько лет назад. В то же время, это, вероятно, будет последний запуск продукта марки Stellantis с бензиновым двигателем. Импарато предположил, что это будет Альфа насквозь, а это означает, что он не будет повторно подписан. Мазерати МС20.

В качестве переподготовки Alfa перейдет на чисто электрический бренд в конце этого десятилетия. в Следующее поколение Джулии и Стельвио Уже подтверждено, что они являются электромобилями, поэтому для моделей с ДВС близок конец.