Суперкубок 2022 года: Микки Гайтон поет национальный гимн и другие исполнители на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе.

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Команды должны принять участие в Суперкубке LVI, где Cincinnati Bengals представляет AFC, а Los Angeles Rams NFC представляет. Театр также настроен для предварительного развлечения.

Кантри-певец Микки Гейтон выступит с песней «Звездное знамя» на стадионе SoFi 13 февраля. Он был номинирован на три премии «Грэмми» — «Лучший кантри-альбом», «Лучшая кантри-песня» и «Лучшее сольное кантри-исполнение» — все за «Remember Her Name». «

Гейтон написала о предстоящем выступлении в Instagram, сказав: «Я в шоке, я благодарна, я благодарна за возможность танцевать… так рада петь национальный гимн на #SBLVI 13 февраля!»

Она также разместила видеоклип, в котором она смотрит новости и танцует, в котором она говорит: «Какова моя жизнь сейчас ?!»

Однако Гейтон — не единственное развлечение. Певица и автор песен, шестикратная номинантка на премию «Грэмми» Дженни Эко споет «Прекрасную Америку», а Мари Эко и Йола споют «Поднимите каждый звук и пойте».

Мэри Мари написала в Instagram: «Мы так рады представить INGLEWOOD на #SBLVI с нашим выступлением на Lift Every Voice and Sing. Удивительная YOLA присоединится к нам. 13 февраля. Следите за нами. Вы не захотите пропустить это!»

Зедд, известный российско-немецкий диджей, продюсер и автор песен, станет первым диджеем игры. Этот Суперкубок знаменует собой второй раз в истории НФЛ и второй год подряд, когда команда будет играть дома.