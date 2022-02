Суперкубок 2022 года: НФЛ объявляет исполнителя национального гимна, другие развлечения перед игрой

Команды настроены на Суперкубок LVI, где Cincinnati Bengals представляет AFC, а Los Angeles Rams представляет NFC. По состоянию на утро вторника все готово и для развлекательной программы перед игрой.

Кантри-певец Микки Гайтон исполнит «Звездно-полосатое знамя» на стадионе SoFi 2 февраля. 13. Она номинирована на три премии «Грэмми» — лучший альбом в стиле кантри, лучшая песня в стиле кантри и лучшее сольное выступление в стиле кантри — все за «Remember Her Name».

Гайтон написала о предстоящем выступлении в своем Instagram, сказав: «Я потрясена, я благодарна, я восхваляю танцы… Так рада петь национальный гимн на #SBLVI 13 февраля!»

Она также опубликовала видео о том, как узнала новости, в котором она танцует и говорит: «Какая у меня сейчас жизнь?!»

Однако Гайтон — не единственное развлечение. «America the Beautiful» будет исполнена певицей и автором песен в стиле R&B и шестикратной номинанткой на премию «Грэмми» Джене Айко, а «Lift Every Voice and Sing» — Мэри Мэри в сопровождении Йолы.

Мэри Мэри написала в Instagram: «Мы так рады представить INGLEWOOD на #SBLVI с нашим выступлением Lift Every Voice and Sing. Невероятная YOLA присоединится к нам. 13 февраля. Настройтесь. Вы не захотите пропустить это. !»

Зедд, популярный русско-немецкий диджей, продюсер и автор песен, будет ди-джеем перед игрой. Этот Суперкубок знаменует собой второй раз в истории НФЛ и второй год подряд команда будет играть на своем домашнем поле.