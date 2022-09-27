Суперяхта, связанная с находящимся под санкциями россиянином, продана в Гибралтаре за 37,5 млн долларов – суд

МАДРИД (Рейтер) — Мегаяхта, связанная с российским бизнесменом, находящимся под санкциями, была продана за 37,5 млн долларов на аукционе в Гибралтаре в прошлом месяце после того, как суд подтвердил, что она была продана по распоряжению кредитора JPMorgan, что стало первой такой продажей с тех пор. Россия вторглась в Украину.

Власти Гибралтара конфисковали 72,5-метровую аксиому в марте после того, как американский банк заявил, что ее предполагаемый владелец, компания, принадлежащая Дмитрию Бомбянскому, нарушила условия кредита в размере 20,5 млн евро.

Управление Адмиралтейства Маршалла, отделение Высокого суда Гибралтара, которому было поручено совершить продажу в августе, сообщило, что был выбран неназванный покупатель.

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Выручка от продажи — 3 750 055 долларов — пойдет на погашение долгов корабля перед кредиторами, говорится в заявлении, и что любой, у кого есть дополнительные претензии, должен подать их в течение следующих 60 дней. Она добавила, что затем суд решит, что делать с любыми излишками средств.

58-летний Пумпянский был владельцем и председателем совета директоров производителя стальных труб ОАО «ТМК», поставщика российской энергетической компании «Газпром».

По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 2 миллиарда долларов, и он попал под санкции Великобритании и Европейского Союза вскоре после вторжения в Украину.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, JPMorgan заявил, что предоставил ссуду в размере 20,5 млн евро компании Berrin Investments Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая принадлежала Furdberg Holding Ltd.

Газеты сообщали, что Pyrene Investments объявила дефолт по условиям кредита после того, как Пумпянский 4 марта передал свои акции Furdberg третьему лицу, а затем был оштрафован, что помешало погашению кредита. Газеты писали, что «Аксиома» использовалась в качестве залога по кредиту.

Известно, что Бомбянски публично не комментировал право собственности на яхту, и агентству Reuters не удалось связаться с ним.

Продажа яхты — с бассейном, спа-центром и 3D-кинотеатром — вызвала большой интерес, потому что она первой выставила на аукцион десятки яхт, связанных с санкционированными российскими бизнес-лидерами, которые были захвачены по всему миру, в первую очередь правительствами и из-за санкций. из-за конфликта на Украине.

По словам торгового маклера, заявки подали 63 человека.

Джеймс Джаффа, юрист британской яхтенной фирмы Jaffa & Co, которая специализируется на яхтах и ​​представлял Axioma до ее конфискации, сказал Reuters во время аукциона, что после продажи яхты необходимо заплатить комиссию за продажу, а затем заработную плату экипажа и так далее. Расходы на верфь и техническое обслуживание до того, как JP Morgan получит свою долю.

Он сказал, что любые оставшиеся деньги может потребовать предыдущий владелец корабля.

В то время он сказал, что ожидает, что корабль будет продан по цене ниже стоимости кредита JPMorgan из-за потенциальных пробелов в его обслуживании и неуверенности в том, попытается ли Пампянски в конечном итоге вернуть его.

По данным торгового издания Superyacht Fan, Axioma была оценена в 75 миллионов долларов, когда она поступила в продажу несколько лет назад.

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Репортаж Эйслин Лэнг. Монтаж Элисон Уильямс

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