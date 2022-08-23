Суперяхта, связанная с российским олигархом, находящимся под санкциями, выставлена ​​на аукцион в Гибралтаре.

Роскошная яхта Axioma, принадлежащая российскому олигарху Дмитриевичу Бомбянскому, который находится в списке россиян, включенных в санкционный список Европейского Союза, пришвартована в порту на фоне вторжения России в Украину в Гибралтаре, 21 марта 2022 года. REUTERS/Jon Nazca/File Фото

МАДРИД (Рейтер) — Роскошная яхта стоимостью 75 миллионов долларов, связанная с находящимся под санкциями российским сталелитейным миллиардером, была продана с аукциона во вторник в Гибралтаре, что считается первой такой продажей после вторжения России в Украину в феврале, сообщили источники в судебных органах.

Axioma получила доступ к водам Гибралтара, а затем была задержана властями в марте после того, как американский банк JPMorgan заявил, что его предполагаемый владелец Дмитрий Памбянский отказался от условий кредита в размере 20 миллионов долларов.

Судно длиной 72,5 метра выставлено на аукцион Адмиралтейским судом Гибралтара. По словам представителя суда, он был выставлен на один день, а закрытые заявки были отправлены в электронном виде к полудню во вторник.

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Найджел Холлер, брокер с маршалом адмиралтейства Высокого суда Гибралтара, который руководил аукционом, сообщил на прошлой неделе Guardian, что по всему миру произошел «неожиданный всплеск потенциальных покупателей»: более 30 человек отправились в Гибралтар. Посмотреть яхту вживую.

По его словам, учитывая, что яхта была продана через суд, потенциальные покупатели, похоже, думают, что смогут заключить «сделку».

Лодка, вмещающая 12 человек в шести каютах, имеет бассейн, джакузи, спа, 3D-кинотеатр, водные горки и оборудование для снорклинга.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, JPMorgan предоставил кредит в размере 20,5 млн евро компании Berrin Investments Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая принадлежала Furdberg Holding Ltd.

Газеты сообщали, что Pyrene Investments объявила дефолт по условиям кредита после того, как Пумпянский 4 марта передал все свои акции в Furdberg третьему лицу, а затем был оштрафован.

58-летний мужчина, состояние которого по версии журнала Forbes оценивается в 2 миллиарда долларов, попал под санкции Великобритании и Европейского Союза вскоре после вторжения в Украину.

В документах говорилось, что «появление санкционного списка поручителя представляет собой случай неисполнения обязательств по … кредитному договору, поскольку делает поручителя запрещенным лицом, что делает незаконным выполнение им каких-либо обязательств по финансовым документам».

«Аксиома» — первая роскошная яхта, которая была захвачена и продана с аукциона после того, как Запад ввел санкции против могущественных россиян после вторжения на Украину в феврале, которое Россия назвала специальной военной операцией.

JPMorgan не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

Помпеянский до марта был владельцем и председателем совета директоров производителя стальных труб ОАО «ТМК», поставщика российской государственной энергетической компании «Газпром». Компания заявила, что с тех пор он вышел из компании.

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(Отчетность Грэма Келли, редактирование Эйслин Лэйнг и Бернадетт Баум)

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