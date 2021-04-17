Супер Тайфун Сурига (Тайфун Бисинг) продолжает усиливаться и может опасно приблизиться к Филиппинам.

В субботу днем ​​по местному времени ураган перерос в супер-ураган с устойчивыми ветрами со скоростью 150 миль в час (240 км / ч), что эквивалентно мощному урагану категории 4 в Атлантике.

Супертайфун Surigae медленно приближался к Филиппинам с момента его возникновения в начале этой недели, но в пятницу он быстро усилился. Быстрая конденсация происходит, когда тропический циклон усиливается на 35 миль в час за 24-часовой период.

Сила Суригая, известная на Филиппинах как Тайфун Бэйсинг, была усилена после тропического шторма в четверг до эквивалента урагана категории 4 с ветром 135 миль / ч (215 км / ч) в пятницу.

Это быстрое усиление было вызвано идеальными условиями для развития урагана: сдвиг ветра или изменение скорости и направления ветра с высотой в атмосфере было очень низким. Сильный ветер может разорвать такие штормы в клочья, но низкий сдвиг позволяет им питаться чрезвычайно теплыми водами и процветать в сильный шторм.

Продолжительный низкий сдвиг и отличный отток позволят суригаю процветать в теплой воде, температура которой на несколько градусов выше нормы для этого времени года. Ожидается, что сила Surigae сохранится и может достигать устойчивых ветров до 155 миль в час (250 км / ч) в субботу вечером, что очень близко к скорости ветра урагана 5-й категории, 157 миль в час или выше. Прогноз смещается ближе к Филиппинам Ранее на неделе прогноз Суригаэ был направлен на запад в сторону Филиппин, а затем повернул на северо-запад и север, проигрывая Филиппинам на востоке. Тем не менее, несколько моделей прогнозов погоды за последние несколько дней показали направление, в котором шторм будет следовать по своему пути в районе центральной части Филиппин. В то время как большинство прогнозных моделей, а также формальные прогнозы от Объединенный центр предупреждения об ураганах И местные власти с Филиппинским управлением атмосферных, геофизических и астрономических служб ( Надеется ), Показывающий центр урагана Суригай, который проходит примерно в 100 милях от побережья Филиппин в субботу и воскресенье вечером, и шторм пройдет достаточно близко, чтобы оказать серьезное воздействие. На этом пути сильнейшие ветры со скоростью более 100 миль в час (160 км / ч) и самые сильные дожди останутся снаружи, но шторм пройдет достаточно близко, чтобы вызвать сильный тропический ветер (39-73 миль в час, 63-117 км) / час) и от четырех до восьми дюймов (100-200 мм) дождя. READ Южнокорейский отель приносит извинения после того, как молодожены обнаруживают, что видят зеркальную сауну Этого дождя и ветра может быть достаточно, чтобы вызвать локальное наводнение, незначительный материальный ущерб и отключение электроэнергии. PAGASA уже вынесла предупреждения, так как ожидается ухудшение условий в воскресенье утром по местному времени. Если тенденция к западу сохранится, эффект усугубится, и будут выданы дополнительные предупреждения. Независимо от точного пути, шторм такого размера вызовет гигантские волны, и морякам в этом районе рекомендуется быть осторожными. Даже если Суриге останется в море в эти выходные, за ним нужно будет наблюдать до следующей недели, поскольку он медленно перемещается на северо-запад и север. Степень, в которой изгибы шторма будут определять воздействия на северо-восточные части Лусона. Некоторые модели прогнозов погоды показывают, что шторм очень близко к этой части побережья Филиппин во вторник и среду, но другие модели и официальные прогнозы все еще далеки от берега с ограниченными воздействиями. Время покажет.

Метеоролог CNN Хейли Бринк внесла свой вклад в этот отчет.