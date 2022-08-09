Супер удар!! Скрытый режим игроков обнаружен спустя 28 лет

В выпуске Super Nintendo 1994 года было сделано историческое открытие. Супер удар!! Cегодня.

Твиттер-аккаунт, известный как «чит не включенОткройте режим скрытых игроков в игре. Чтобы получить доступ к этой опции, на стартовом экране игры вам нужно будет нажать кнопки «Y» и «R» на консоли второго игрока, а затем нажать кнопку «Пуск» или кнопку «A» на консоли первого игрока.

Затем вы выбираете боксера второго игрока и просите второго игрока удерживать кнопки «B» и «Y» на своем контроллере, пока матч не начнется.

На адресе нажмите и удерживайте Y + R, затем нажмите A или START. Вместо этого появится следующий экран или обычные меню. Здесь вы можете выбрать любого персонажа на один бесплатный матч. Смотри, здесь есть даже бойцы SPECIAL CIRCUIT. -> pic.twitter.com/Hh7AtPdTcK— Неуказанные читы (new_cheats_news) 8 августа 2022 г.

Извиняюсь! Совсем забыл упомянуть! Все группы должны проходить в JOYPAD2! Затем A или СТАРТ в JOYPAD1!— Неуказанные читы (new_cheats_news) 8 августа 2022 г.

Что также интересно, так это то, что все это находится на картридже, а это означает, что не требуется никакого специального оборудования, аксессуаров или хаков. Так что вы сможете проверить это сами, если у вас есть копия оригинальной игры. В противном случае вы можете протестировать его на Switch Online или на еще Методы.

Nintendo Life попробовала этот режим в версии игры Switch Online и может подтвердить, что он работает.

участие в Нинтендо Лайв на меня

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