Супер удар!! Скрытый режим игроков обнаружен спустя 28 лет

В выпуске Super Nintendo 1994 года было сделано историческое открытие. Супер удар!! Cегодня.
Твиттер-аккаунт, известный как «чит не включенОткройте режим скрытых игроков в игре. Чтобы получить доступ к этой опции, на стартовом экране игры вам нужно будет нажать кнопки «Y» и «R» на консоли второго игрока, а затем нажать кнопку «Пуск» или кнопку «A» на консоли первого игрока.
Затем вы выбираете боксера второго игрока и просите второго игрока удерживать кнопки «B» и «Y» на своем контроллере, пока матч не начнется.
Что также интересно, так это то, что все это находится на картридже, а это означает, что не требуется никакого специального оборудования, аксессуаров или хаков. Так что вы сможете проверить это сами, если у вас есть копия оригинальной игры. В противном случае вы можете протестировать его на Switch Online или на еще Методы.
Nintendo Life попробовала этот режим в версии игры Switch Online и может подтвердить, что он работает.
Что вы думаете об этом открытии? Оставьте комментарий ниже.
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