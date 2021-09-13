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Су Чжи из Мьянмы чувствует головокружение и сонливость и пропускает явку в суд

13 сентября, 2021
Toma Kulikov

Государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су Чжи на совместной пресс-конференции встречи на высшем уровне Япония-Меконг в гостевом доме Akasaka Palace в Токио, Япония, 9 октября 2018 г. Фрэнк Робишон / Пол через Reuters / File Photo

(Рейтер) – Член ее группы юристов заявила, что изгнанный лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи не смогла явиться в суд в понедельник по состоянию здоровья, описав ее состояние как головокружение, вызванное укачиванием.

Прокурор Мин Мин Су сказала, что 76-летняя Су Чжи, которая содержится под стражей по различным обвинениям с момента ее увольнения 1 февраля, не болела коронавирусом, но чувствовала себя плохо, потому что она не ездила на машине в течение длительного времени.

Известный лауреат Нобелевской премии мира провел почти половину из последних трех десятилетий в различных формах заключения из-за своей мирной борьбы с диктатурой, и за ее здоровьем тщательно следят.

«Это несерьезное заболевание, – сказала Рейтер Мин Мин Суи. – Она страдала от автомобильной болезни. Она не выдержала этого чувства и сказала нам, что хочет отдохнуть».

Единственный контакт Су Чжи с внешним миром осуществлялся через свою команду юристов, которая говорит, что ее доступ к ней ограничен и контролируется властями.

Она должна предстать перед судом во вторник. Мин Мин Суи, с которой снова связались в понедельник вечером, сказала, что у команды юристов нет доступа для расследования последнего случая Су Чжи, но подтвердила, что ее болезнь была легкой.

Представитель правящей армии не отвечал на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ее судят в столице страны Нейпьито по обвинению в незаконном ввозе, хранении беспроводных радиоприемников и нарушении протоколов коронавируса.

Обвиняемая в получении взяток в крупных размерах, ей было предъявлено обвинение в неуказанных нарушениях Закона о государственной тайне в другом, более серьезном деле, которое предусматривает тюремное заключение сроком до 14 лет.

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Ее адвокаты отвергли все обвинения.

Кхин Маунг Зау, возглавляющая ее команду юристов, сказала, что Су Чжи не смогла занять позицию в понедельник, и судья согласился на ее отсутствие.

«Она выглядела так, как будто она была больна, чихнула и сказала, что хочет спать. Так что адвокаты разговаривали с ней только некоторое время», – сказал он в текстовом сообщении.

Сообщение сотрудников Reuters, написанное Мартином Петти; Редакция Эда Дэвиса и Стива Орловского

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