Су Чжи из Мьянмы чувствует головокружение и сонливость и пропускает явку в суд

Государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су Чжи на совместной пресс-конференции встречи на высшем уровне Япония-Меконг в гостевом доме Akasaka Palace в Токио, Япония, 9 октября 2018 г. Фрэнк Робишон / Пол через Reuters / File Photo

(Рейтер) – Член ее группы юристов заявила, что изгнанный лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи не смогла явиться в суд в понедельник по состоянию здоровья, описав ее состояние как головокружение, вызванное укачиванием.

Прокурор Мин Мин Су сказала, что 76-летняя Су Чжи, которая содержится под стражей по различным обвинениям с момента ее увольнения 1 февраля, не болела коронавирусом, но чувствовала себя плохо, потому что она не ездила на машине в течение длительного времени.

Известный лауреат Нобелевской премии мира провел почти половину из последних трех десятилетий в различных формах заключения из-за своей мирной борьбы с диктатурой, и за ее здоровьем тщательно следят.

«Это несерьезное заболевание, – сказала Рейтер Мин Мин Суи. – Она страдала от автомобильной болезни. Она не выдержала этого чувства и сказала нам, что хочет отдохнуть».

Единственный контакт Су Чжи с внешним миром осуществлялся через свою команду юристов, которая говорит, что ее доступ к ней ограничен и контролируется властями.

Она должна предстать перед судом во вторник. Мин Мин Суи, с которой снова связались в понедельник вечером, сказала, что у команды юристов нет доступа для расследования последнего случая Су Чжи, но подтвердила, что ее болезнь была легкой.

Представитель правящей армии не отвечал на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ее судят в столице страны Нейпьито по обвинению в незаконном ввозе, хранении беспроводных радиоприемников и нарушении протоколов коронавируса.

Обвиняемая в получении взяток в крупных размерах, ей было предъявлено обвинение в неуказанных нарушениях Закона о государственной тайне в другом, более серьезном деле, которое предусматривает тюремное заключение сроком до 14 лет.

Ее адвокаты отвергли все обвинения.

Кхин Маунг Зау, возглавляющая ее команду юристов, сказала, что Су Чжи не смогла занять позицию в понедельник, и судья согласился на ее отсутствие.

«Она выглядела так, как будто она была больна, чихнула и сказала, что хочет спать. Так что адвокаты разговаривали с ней только некоторое время», – сказал он в текстовом сообщении.

Сообщение сотрудников Reuters, написанное Мартином Петти; Редакция Эда Дэвиса и Стива Орловского

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