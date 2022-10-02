Схватка в Индонезии — один из самых смертоносных видов профессионального спорта.

Одна из самых смертоносных трагедий на профессиональных стадионах произошла поздно вечером в субботу: по меньшей мере 174 человека погибли и многие получили ранения в результате давки в Маланге, Индонезия.

«Арема» потерпела поражение от своих соперников со счетом 3: 2, что побудило их болельщиков штурмовать стадион в провинции Восточная Ява. Полиция ответила слезоточивым газом, что привело к одной из самых страшных давок в современном футболе.

Вот некоторые другие крупнейшие футбольные катастрофы на футбольных стадионах:

1. Лужниковская катастрофа (Россия, 1982 г.)

Во время матча Кубка УЕФА между московским «Спартаком» и «Харлемом» в 1982 году на стадионе «Лужники» в Москве многие болельщики на стадионе были раздавлены толпой. После того, как женщина остановилась искать пропавшую обувь на трибунах, те, кто ей помогал, были раздавлены плотной толпой, несколько тел также спотыкались на пути к выходу.

Официальное число погибших в то время составляло 66 человек, но российские власти были обвинены в сокрытии, а в сообщениях общее число погибших составило 340 человек.

2. Паническое бегство на стадионе Аккры (Гана, 2001 г.)

Болельщики Асанте Котоко, увидев, как их команда проиграла Hearts of Oak со счетом 2:1 сразу после первого тайма, начали ломать и бросать стулья и столы на поле. Полиция ответила слезоточивым газом, что побудило фанатов попытаться выселить их со стадиона вместимостью 50 000 человек.

Это привело к одной из крупнейших в мире катастроф на спортивных стадионах: в давке погибло 126 человек. Многие из погибших были раздавлены или задохнулись.

3. Катастрофа в Хиллсборо (Англия, 1989 г.)

В полуфинальном матче Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году 96 болельщиков Мерсисайда были раздавлены насмерть, когда обрушилась одна из трибун.

Комиссар полиции в то время открыл ворота C к центральным постоянным загонам одной из трибун, чтобы предотвратить переполненность, но вошел в одну из них, разрушив стадион и убив больше людей, чем любая другая трагедия в британском спорте.

4. Стадион Дашаратх (Непал, 1988 г.)

Во время футбольного матча между Джанакпурской сигаретной фабрикой и Освободительной армией Бангладеш в результате урагана погибли 93 человека.

Ливень с градом, типичный для мартовского климата Непала, разразился во время матча и вызвал повсеместную панику, когда болельщики хлынули под единственное покрытие стадиона. Это встретило сопротивление со стороны полиции, что побудило фанатов перейти к выходу через вход в туннель, где перенаселенность вызвала сильную перенаселенность.

5. Лишние билеты вызывают давку на отборочных матчах чемпионата мира (Гватемала, 1996 г.)

Во время отборочного матча чемпионата мира между Коста-Рикой и Гватемалой в 1996 году в Гватемала-Сити в давке на переполненном стадионе погибли по меньшей мере 83 человека.

После встречи на Национальном стадионе имени Матео Флореса в столице страны билеты были распроданы, и болельщики, которым не разрешили войти на стадион, штурмовали вход, вызвав массовую давку в переполненном входном туннеле. Фанаты были либо затоптаны, либо задушены.