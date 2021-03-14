Сцены со сверхновыми звездами подвергаются цензуре со стороны российского кинопроката

Из-за анти-ЛГБТК + позиции России и пропаганды гомосексуалистов дистрибьютор вырезал сцену из опасений, что фильм не покажут в кинотеатрах.

Также выяснилось, что World Pictures попросила критиков не упоминать и не убирать слово «гей» из своих обзоров.

Критик Ефим Гоген сказал Moscow Times, что безудержная цензура внутри фильма и его освещение в СМИ «демонстрируют огромную социальную пропасть» между Россией и «традиционным Западом».

Режиссер фильма Гарри Маккуин также выступил с заявлением для The Advocate с критикой цензуры.

Мы, создатели фильма, самым решительным образом возражаем против цензуры сверхновой в России. Крайне беспокоит то, что фильм был выпущен без нашего разрешения и против нашей воли.

«Мы хотим, чтобы фильм показывали в оригинальном и неотредактированном виде по всему миру. Хотя мы осознаем давление, которому подвергаются российские дистрибьюторы, мы не потерпим такой цензуры.

Это не первый раз, когда ЛГБТ-фильмы, рассказы и персонажи подвергаются цензуре в России.

Биографический фильм Элтона Джона «Ракетман» и «Дисней вперед» стал жертвой этого, поскольку она оставила многие свои сцены на полу монтажной из-за его ЛГБТК + подтекста.

Смотрите Supernova в избранных кинотеатрах и на Amazon Prime.