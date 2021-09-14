Сцены Marvel, которые зашли слишком далеко

Некоторые супергерои MCU, такие как Человек-паук или Черная пантера, получают по-настоящему запоминающиеся вступительные сцены, которые подтверждают их любимых персонажей, прежде чем мы даже увидим их в действии. Черная вдова по прозвищу Наташа Романова, к сожалению, получила гораздо более неудобный вид. В «Железном человеке 2» Романофф входит в историю, изображая из себя Натали Рашман, кандидата на новую должность помощника Тони Старка. Представившись, Старк гуглит Ротмана, и его поиск приводит к фотографиям моделей в облегающей одежде. Он увеличивает эти изображения, пока они с Поттсом обсуждают квалификацию Рошмана для работы.

Сразу после вступления Романов победил Саида Хогана (Джон Фавро) в боксерском поединке. Увидев этот физический дисплей сразу после фотографий модели, Старк насмехается над Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу) сразу после того, как Романофф выходит из комнаты: «Я хочу одну». Это обескураживающий момент, который преуменьшает нездоровую привычку Старка обнимать каждую женщину, которую он видит, в то же время сводя Романова к тому, чтобы быть просто конфеткой для Старка и публики.

Этот метод представления члена первой группы Мстителей оказался настолько непродуманным, что Скарлетт Йоханссон раскритиковала сцену. Он описал это как пример гиперсексуальности.Йоханссон также отмечает, что более поздние изображения Черной вдовы пытаются исправить стандарты, установленные в разочаровывающей сцене «Железного человека 2».