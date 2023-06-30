Считается, что русский генерал был взят под стражу после восстания Вагнера.

Президент России Владимир Путин хвалит полковника Сергея Суровкина во время церемонии награждения военнослужащих, воевавших в Сирии. фото/AP

В четверг два человека, знакомых с этим вопросом, сообщили Associated Press со ссылкой на разведку США и Украины, что генерал Сергей Суровикин, заместитель командующего группировкой российских войск, воюющих на Украине, был арестован через несколько дней после того, как наемники устроили мятеж на территории России. Рейтинги.

Люди говорили на условиях анонимности, потому что они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Неясно, предъявлены ли Суровикину какие-либо обвинения и где он содержится, что отражает темный мир кремлевской политики и постреволюционную неопределенность.

Но известие о его аресте пришло через несколько дней после того, как наемники группы Вагнера захватили военный штаб в российском городе Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы, что, казалось, было прерванным восстанием.

Генерал-полковник Сергей Суровкин. Фото/Павел Головкин, АП, файл

Шеф Вагнера Евгений Пригожин положительно отзывался о Суровкине, критикуя военачальников страны и предлагая назначить его начальником Генштаба вместо генерала Валерия Герасимова. На этой неделе газета New York Times сообщила, что официальные лица США считают, что Суровкин хорошо осведомлен о плане Пригожина по организации повстанческого движения.

Белый дом и Кремль отказались от комментариев.

Суровикина, давно связанного с Пригожиным, никто не видел с самого начала восстания, когда он разместил видео, призывающее к его прекращению.

Российский военный блогер The Moscow Times и Financial Times сообщил, что Суровкин, который также является командующим ВВС России, задержан.

Ходили слухи о том, что некоторые высокопоставленные офицеры, возможно, вступили в сговор с Пригожиным и теперь могут столкнуться с возмездием за мятеж, который на короткое время привел к беспрепятственному маршу на Москву, который Путин назвал предательством и «ударом в спину».

Алексей Венедиктов, бывший глава известной независимой радиостанции «Эхо Москвы», закрытой властями после вторжения Москвы в Украину, сказал, что Суровикин и его ближайшие помощники не выходили на связь со своими семьями в течение трех дней, но отказался сообщить о его задержании.

Другой известный военный корреспондентский канал «Рыбарь», управляемый бывшим сотрудником пресс-службы Минобороны, сообщил, что в рядах идет чистка, поскольку власти расследуют утверждения о том, что некоторые из них могли встать на сторону Пригожина.

Суровкин был связан с Пригожиным, так как оба действовали в Сирии, где Россия вела военные действия с 2015 года, чтобы поддержать правительство сирийского президента Башара Асада и помочь ему вернуть территорию после разрушительной гражданской войны.

Генерал Сергей Суровкин (слева) и министр обороны России Сергей Шойгу в неизвестном месте в декабре 2022 года. Фото/Гавриил Григоров, Sputnik, пул Кремля через AP, файл

И хотя Пригожин вульгарно оскорблял министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова перед мятежом на прошлой неделе, призывая к их отставке, он постоянно хвалил Суровикина и предлагал назначить его вместо Герасимова. Однако, когда началось восстание, Суровкин записал на видеокассету призыв к прекращению восстания.

Ранее на этой неделе The New York Times сообщила, что официальные лица США считают, что Суровкин заранее знал о повстанцах. Отвечая на вопрос об этом отчете, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмахнулся от него, назвав его «домыслами и сплетнями».

Песков в четверг отказался комментировать, был ли арестован Суровкин.

На вопрос АР, доверяет ли президент по-прежнему Суровикину, он ответил, что Путин работает с министром обороны и начальником Генштаба, а вопросы об офицерах перенаправил в Минобороны. Все остальные вопросы, касающиеся Суровикина и его ситуации, он также передал в министерство.

Президент России Владимир Путин с командующим российской военной операцией в Украине генералом Сергеем Суровкиным. фото/AP

На вопрос о том, считает ли Путин необходимым увольнение военных чиновников, имевших связи с Пригожиным, Песков сказал: «Этот вопрос не входит в мою компетенцию, и мне нечего сказать по этому поводу».

Заслуга в укреплении российской обороны после того, как прошлой осенью Москва ушла с больших участков украинской территории на фоне быстрой контратаки западных СМИ на лысого свирепого Суровикина, которого западные СМИ окрестили «генералом Армагеддоном» за его жестокую тактику в Сирии и на Украине. Киев.

Назначенный Путиным осенью командующим российскими войсками на Украине, Суровкин руководил кампанией бомбардировок украинских электростанций и другой жизненно важной инфраструктуры, но не смог отключить энергоснабжение.

В январе Путин заменил его Герасимовым, поставив начальника Генштаба руководить боем русских на Украине. Суровикин был понижен в должности до заместителя Герасимова.

Неясна и судьба самого Герасимова после неудавшегося мятежа. В то время как Шойгу появлялся на нескольких мероприятиях, на которых присутствовал Путин, Герасимов таинственным образом отсутствовал.

Если чистка действительно идет, она может дестабилизировать военную цепочку командования, подорвать боевой дух войск на ранней стадии последнего контрнаступления Украины и предоставить Киеву возможность вернуть себе больше территории.