США арестовали двух человек якобы за экспорт авиационной техники в Россию | Новости войны между Россией и Украиной

Прокуратура утверждает, что мужчины из Канзаса сговорились уклониться от экспортного законодательства США с 2020 года.

Власти США объявили об аресте двух граждан США по подозрению в экспорте авиационной техники в Россию в нарушение санкций, связанных с войной на Украине.

59-летний Кирилл Григорий Бояновский и 55-летний Дуглас Робертсон поставляли российским компаниям авиационную электронику, говорится в сообщении Министерства юстиции США в четверг.

Жителей Канзаса Бояновского и Робертсона обвиняют в оказании услуг по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства.

Прокуратура США утверждает, что двое мужчин вступили в сговор с целью уклониться от законов США об экспорте через свою торговую компанию KanRus, начиная с 2020 года.

Утверждается, что в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года мужчины получили оборудование для авионики, в том числе компьютерный процессор, от российской компании для ремонта и пытались скрыть истинный пункт назначения с помощью поддельного счета-фактуры. Они также якобы отправили электронику в Россию в период с мая по июль 2022 года.

Буяновский и Робертсон обвиняются в сговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредоставлении электронной информации об экспорте, а также контрабанде товаров в нарушение законодательства США.

Двум мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения в экспорте контролируемых товаров без лицензии, до 10 лет по каждому пункту обвинения в контрабанде и до пяти лет по каждому пункту обвинения в сговоре и фальсификации экспортной информации.

Соединенные Штаты объявили о нескольких раундах санкций против России с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В прошлом месяце Вашингтон обнародовал санкции в отношении металлургического и горнодобывающего секторов России и финансовых учреждений, а также пакет военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов, приуроченный к годовщине вторжения.