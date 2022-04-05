США арестовали яхту миллиардера Вескельберга под давлением санкций России

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«Сегодня наша команда впервые конфисковала актив, принадлежащий лицу, находящемуся под санкциями и имеющему тесные связи с российским режимом. Это не будет последним», — сказал Гарланд вместе с заместителем генерального прокурора Лизой О. Монако и директором ФБР Кристофером А. Рэем в ходе письменное заявление. Наши международные партнеры, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности любого, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать свою несправедливую войну».

Минфин наложил санкции на Вексельберга и основанную им компанию Renova Group в апреле 2018 года после того, как в Великобритании сотрудники западной разведки отравили бывшего российского шпиона.

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После вторжения России в Украину 11 марта Вексельберг подвергся новым санкциям со стороны правительства Соединенных Штатов, которое назвало его в его честь; трое членов семьи пресс-секретаря Путина; 12 депутатов Государственной Думы, нижней палаты российского парламента; А 10 человек входят в совет директоров банка ВТБ, второго по величине банка в России.

На видео из Министерства юстиции видно, как чиновники захватили роскошную яхту Tango, принадлежащую Виктору Вексельбергу, стоимостью 90 миллионов долларов на Балеарских островах в Испании 4 апреля (Видео: Министерство юстиции, Фото: Министерство юстиции)

Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами, чьи активы включают полезные ископаемые, добычу полезных ископаемых, технологии и другие активы с чистой стоимостью более 6 миллиардов долларов, по данным Департамент казначейства.  Раздел, разделы.

В примечании к бронированию говорится, что, несмотря на его статус лица, находящегося под санкциями, Вексельберг и его сотрудники производили платежи в долларах США для поддержки Tango, в том числе во время пребывания в декабре 2020 года на роскошном курорте на водной вилле на Мальдивах.

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Американские следователи утверждали, что Вексельберг организовывал сделки, чтобы скрыть свою личность, в том числе с использованием подставных компаний. Следователи привели трех тайных свидетелей, в том числе директора и сотрудника компании, оказывавшей услуги при проектировании и строительстве корабля, и заявили, что настоящим владельцем был россиянин. READ Коронавирус в эфире Великобритании: Крис Уитти говорит депутатам, что ситуация может `` очень быстро ухудшиться '', если ослабление изоляции ускорится

Вексельберг входит в Казначейский список на 16 марта Среди 50 российских элит Соединенные Штаты сделали главным приоритетом новую многонациональную организацию, занимающуюся охотой за активами сторонников Кремля, которая называется Целевая группа по российским элитам, агентам и олигархам (РЕПО).

Оперативная группа является ключевым инструментом для Соединенных Штатов и более полудюжины их союзников, позволяющим обнаруживать и отслеживать, где российские олигархи размещают свои активы, что осложняется непрозрачными или сложными финансовыми инструментами, которые часто используются сверхбогатыми для сокрытия своих активов. . Коллекционеры общественного мнения.

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Минфин обнародовал 28 из 50 имен в списке, включая Путина, но не назвал 22 других, чтобы не испортить их.

Мировой судья США Зия М. Фароки в приказе об утверждении ордера на арест, установив, что американским следователям не требуется одобрение суда для поиска документов, «коррупция является финансовой и политической жизненной силой российского вторжения в Украину и убийства невинных гражданских лиц». Электроника и другие предметы на борту Tango. Судья охарактеризовал захват как «лишь начало расплаты, которая ожидает тех, кто содействует злодеяниям Путина», добавив, что он «отражает послание храбрых украинских солдат», которые, как говорят, попросили российский военный корабль «отправиться на ваш берег». собственный.»

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Франция, Италия и Испания за последние недели захватили много лодок миллиардеров, в то время как другие выследили богатые российские Мальдивские острова, которые не имеют соглашения об экстрадиции с Соединенными Штатами, или застряли в европейских портах, не имея возможности купить топливо. .

2 марта Франция захватила яхту, основным акционером которой был Игорь Сечин, глава подконтрольного государству российского нефтяного гиганта «Роснефть», в средиземноморском порту недалеко от Марселя. 15 марта испанские власти задержали еще одно судно, якобы принадлежащее Сечину, 440-футовый полумесяц в Каталонии. READ Джо Байден обещает действовать решительно, если Россия вторгнется в Украину

Испания также конфисковала 280-футовую яхту стоимостью 140 миллионов долларов, зарегистрированную на невестку Сергея Чемезова, бывшего офицера КГБ, который возглавляет государственную оборонную компанию «Ростех» и чьи жена и дочь находятся в санкционных списках США.

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По сообщениям, Италия конфисковала как минимум три яхты стоимостью до 580 миллионов долларов каждая, принадлежащие подсанкционному российскому металлургическому, нефтяному и угольному бизнесу.

согласно с Новости Си-Би-ЭсОднако на спутниковом снимке видно, что яхта, которая, как утверждается, принадлежит Путину, пришвартована в российском порту и вне досягаемости любых возможных санкций или конфискации.

Министерство юстиции заявило, что захват в понедельник координировался межведомственной целевой группой KleptoCapture, отвечающей за санкции, экспортные ограничения и экономические контрмеры против России, о которых Гарланд объявил 2 марта. Наказанные лица.

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Родившийся в Западной Украине в 1957 году в семье еврея, потерявшего многих родственников во время Холокоста, Вексельберг окончил Московский институт инженеров транспорта в 1979 году и поддерживал тесные связи с Путиным и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым с тех пор, как стал богатым. У него также есть связи с американскими интересами, в том числе многомиллионный дом в Нью-Йорке и дом за 5 миллионов долларов в Уэстоне, штат Коннектикут.

После распада Советского Союза Вексельберг, бывший научный сотрудник государственной лаборатории, в 1990-х годах присоединился к стремлению захватить часть приватизированного российского сектора природных ресурсов, в конечном итоге основав группу «Ренова» для добычи нефти и полезных ископаемых. Базируется в Швейцарии.

В 2012 году он стал на какое-то время самым богатым человеком в России с состоянием, оцениваемым в 18 миллиардов долларов, после продажи контрольного пакета акций совместного нефтяного предприятия с британской BP контролируемой Кремлем «Роснефти». Медведев назначил Вексельберга главой финансируемого государством фонда технологического развития «Сколково» — якобы ответ России Кремниевой долине — до того, как он был осужден за санкции. READ Торговля между Великобританией и Россией растет четвертый год подряд - посол - Бизнес и экономика

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Вексельберг был среди российских бизнесменов, близких к Кремлю, чьи контакты с Дональдом Трампом и его президентская кампания в 2016 году расследовались специальным советником Робертом С. Мюллером III. Майкл Коэн, Вексельберг и личный поверенный Трампа встретились в Башне Трампа в Нью-Йорке за несколько дней до открытия 2017 года с Эндрю Интратером, двоюродным братом Вексельберга, нью-йоркским инвестиционным директором. Позже в том же месяце Коэн подписал выгодный консалтинговый контракт с инвестиционной фирмой Intrater, Columbus Nova.