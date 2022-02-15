США: более 130 000 российских солдат дислоцированы за пределами Украины | Новости, спорт, вакансии

Вашингтон (AFP). Президент Украины призвал к спокойствию на фоне интенсивных предупреждений о возможном российском вторжении в течение нескольких дней, заявив, что он не видел убедительных доказательств этого, даже несмотря на то, что в воскресенье Соединенные Штаты объявили, что Москва разместила больше своих сил у границ Украины и некоторые . Авиакомпании отменили свои рейсы в столицу Киев.

Президент Джо Байден говорил в воскресенье почти 50 минут с президентом Украины Владимиром Зеленским и повторил обещания того, что, по словам Запада, будет жесткими экономическими санкциями против Москвы и поддержкой НАТО, если «Любая другая российская агрессия» Против Украины, заявил Белый дом. Она добавила, что они договорились использовать в кризисе как сдерживание, так и дипломатию.

Соединенные Штаты обновили свою оценку численности российских войск, дислоцированных в настоящее время у границ Украины, до более чем 130 000 человек по сравнению со 100 000, о которых Соединенные Штаты публично упоминали в предыдущие недели. Официальный представитель США предоставил эту оценку на условиях анонимности, чтобы обсудить заключение администрации.

Неоднократные комментарии Зеленского, преуменьшающие предупреждения США — поскольку российские войска окружают Украину с трех сторон в ходе, как утверждает Кремль, военных учений, — переросли в эти выходные в его скептицизм по поводу все более резких заявлений официальных лиц США в последние дни о том, что Россия может планировать вторжение в Россию. Уже в середине недели.

Хотя Зеленский призвал не паниковать, опасаясь, что это подорвет экономику Украины, он и его гражданское и военное руководство также готовят оборону, запрашивая и получая приток оружия из Соединенных Штатов и других членов НАТО.

В эти выходные Зеленский в выцветшей военной форме тренируется с танками и вертолетами у границы Украины с аннексированным Россией Крымом. В близлежащем городе Каланчак некоторые выразили неверие в то, что президент России Владимир Путин действительно пошлет войска вдоль границ Украины, чтобы вторгнуться в страну.

«Я не думаю, что Россия нападет на нас». — сказал житель Борис Черепенко. «У меня есть друзья на Сахалине, в Краснодаре», Он сказал, назвав российские сайты. «Я не верю этому.»

По словам американского чиновника, знакомого с выводами, Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия считает среду намеченной датой. Чиновник, который не был уполномочен говорить публично и сделал это на условиях анонимности, не сказал, насколько точны разведданные.

«Мы не дадим России возможности сделать здесь сюрприз, сделать так, чтобы что-то произошло в Украине или в мире», — сказал он. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, рассказал CNN в воскресенье о предупреждениях США.

«Мы позаботимся о том, чтобы представить миру то, что видим, максимально прозрачно и ясно», Он сказал.

Соединенные Штаты в значительной степени не обнародовали доказательства, которые, по их словам, лежат в основе их более конкретных предупреждений о возможных планах или сроках действий России.

Русские развернули ракетные, воздушные, военно-морские силы и силы специального назначения, а также припасы для продолжения вторжения. На этой неделе Россия перебросила в Черное море шесть десантных кораблей, увеличив их способность высаживаться на побережье.

Комментарии Зеленского в эти выходные свидетельствовали о разочаровании предупреждениями Вашингтона.

«Мы понимаем все риски и понимаем, что риски есть», Об этом он заявил в прямом эфире. «Если у вас или у кого-либо еще есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении русских, начавшемся 16-го числа, пришлите нам эту информацию».

Во время часового телефонного разговора с Путиным в субботу Байден сказал, что вторжение в Украину может вызвать это. Распространение человеческих страданий И что Запад привержен дипломатии, чтобы положить конец кризису, но «Наравне с другими сценариями», Белый дом заявил. Это не указывало на то, что приглашение снизило риск неминуемой войны в Европе.

Отражая опасения Запада, голландская авиакомпания KLM отменила полеты в Украину до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении компании.

Нидерланды усилили чувствительность к потенциальной угрозе в воздушном пространстве Украины после того, как в 2014 году малайзийский авиалайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над частью восточной Украины, контролируемой поддерживаемыми Россией повстанцами. Все 298 человек на борту погибли, в том числе 198 граждан Нидерландов.

Украинская чартерная авиакомпания SkyUp заявила в воскресенье, что ее рейс из Мадейры (Португалия) в Киев был перенаправлен в столицу Молдовы Кишинев после того, как ирландский фрахтователь самолета заявил, что он запретил полеты в воздушном пространстве Украины.





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