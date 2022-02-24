США ввели санкции против компании, строящей газопровод «Северный поток — 2» в России

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Соединенные Штаты в среду ввели санкции против компании, стоящей за российским газопроводом «Северный поток-2», и расширили санкции против Москвы после того, как она признала два самопровозглашенных региона на востоке Украины.

Санкции, направленные против Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига, усиливают давление на проект в Балтийском море, который призван удвоить пропускную способность газа из России в Германию.

«Северный поток — 2», самый вызывающий разногласия энергетический проект Европы, еще не начал свою работу в ожидании сертификации Германии и Европейского союза.

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Германия во вторник остановила трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, сославшись на действия России в отношении Украины. Соединенные Штаты и Европейский союз обеспокоены тем, что трубопровод усилит зависимость Европы от поставок энергоносителей из России и предотвратит взимание платы за транзит в Украину, по которой проходит еще один российский газопровод.

В заявлении в среду президент США Джо Байден заявил, что его администрация тесно координирует действия Nord Stream 2 AG с Германией, добавив: «Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и корпоративных сотрудников».

«Эти шаги являются еще одной частью первоначального транша санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — добавил Байден.

Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую «прекращение» сделок с Nord Stream 2 AG до 2 марта.

Санкции не коснулись Герхарда Шредера, бывшего канцлера Германии и близкого друга президента России Владимира Путина, который с 2005 года возглавлял комитет акционеров Nord Stream.

Nord Stream 2 AG — компания, зарегистрированная в Швейцарии, а ее материнская компания — российский государственный газовый гигант «Газпром». Весь трубопровод принадлежит «Газпрому», но он оплачивает половину затрат, а остальную часть делят между собой Shell, австрийская OMV (OMVV.VI), французская Engie, немецкая Uniper (UN01.DE) и Wintershall DEA. [RIC:RIC:WINT.UL].

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(Отчетность Джеффа Мэйсона, Канишки Сингха и Дафны Псалидакис); Под редакцией Дойны Чиако, Чидзуо Номиямы и Говарда Гуллера

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