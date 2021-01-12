США ввели санкции против украинцев, связанных с Джулиани, за попытку России повлиять на выборы 2020 года

Фото народного депутата Украины Андрея Диркаша на пресс-конференции в Киеве в октябре 2019 г. (REUTERS / Глеб Гаранич)

Министерство финансов США ввело Штрафы Семь украинцев обвиняются во вмешательстве в недавнюю кампанию по выборам президента США в пользу России. В заявлении, опубликованном 11 января, официальные лица США подтвердили введение санкций «против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью иностранной сети влияния, связанной с Россией и связанной с Андреем Диркашем. 10 сентября 2020 года российский агент Диркаш был внесен в список за попытку повлиять на президентские выборы в США. На 2020 год ».

В заявлении также содержится комментарий министра финансов США Стивена Т. Мнучина, который подтвердил, что новые санкции были введены в ответ на действия Кремля. Мнучин сказал: «Российские кампании дезинформации, направленные против американских граждан, представляют угрозу нашей демократии». «Соединенные Штаты будут продолжать энергично защищать целостность наших избирательных систем и процессов».

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Четыре основных объекта санкций – украинский депутат Александр Дубинский. Бывший депутат и ныне скрывающийся от украинского правосудия Александр Онищенко; Бывший прокурор Украины Константин Кулик; И бывший украинский дипломат Андрей Телезенко. Сообщается, что все четверо были связаны с усилиями личного поверенного президента США Дональда Трампа Руди Джулиани по раскрытию цитируемых в Украине материалов, связанных с соперником Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байденом.

В пресс-релизе Минфина США эти четверо описываются как члены «ближайшего окружения» Деркаша и обвиняются в «появлении на публике или присоединении к Деркаше посредством скоординированной публикации и продвижения фальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата из США. Они часто делали публичные заявления, чтобы продвигать дезинформационные отчеты о причастности официальных лиц». «Официальные лица правительства США участвовали в коррупционных сделках на Украине. Эти усилия совпадают с усилиями Диркаш в качестве доверенного лица российских спецслужб по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2020 году и поддерживают их».

Остальные трое украинцев, подвергшихся санкциям, имеют личные связи с Диркашем и его медиа-портфолио. Медиа-активы Деркаша, в том числе NabuLeaks и Era-Media TOV, также были подвергнуты санкциям и обвинены в том, что они выступали в качестве «подставных компаний СМИ в Украине, распространяющих ложные нарративы по запросу Диркаша».

Министерство финансов США не называло Руди Джулиани напрямую, но упоминание «влиятельных американских фигур» в объявлении о санкциях было широко истолковано как относящееся к бывшему мэру Нью-Йорка. Это усилит обвинения, выдвинутые против Джулиани по поводу его предполагаемого участия в российских усилиях по дезинформации, направленных на срыв выборов в США 2020 года.

Новости о санкциях, вероятно, вызовут споры о том, достаточно ли сейчас доказательств, чтобы привлечь Джулиани к ответственности за его роль в этой предполагаемой кампании дезинформации. Ему было поручено возглавить защиту президента Трампа в возможном новом процессе импичмента. Однако сегодняшние действия Министерства финансов могут осложнить участие Джулиани в любых будущих процедурах импичмента.

Влияние новых санкций также отразится на украинской политической арене. Медиа-империя Диркаша относительно ограничена. Однако решение США атаковать его СМИ на основании их роли в распространении российской дезинформации создает важный прецедент и поднимает вопросы о том, кто может быть следующим в очереди на подобное обращение.

Ближайший украинский союзник Владимира Путина, украинский депутат и лидер оппозиции Виктор Медведчук, как сообщается, контролирует гораздо более крупный пророссийский медиа-портфель, чем Деркаш, который включает ряд известных украинских новостных каналов. Сам Медведчук с 2014 года находится в санкционном списке США за участие в оккупации Крыма. Будет ли Америка в ближайшее время рассматривать вопрос о санкциях на свои телеканалы?

Теперь, когда украинский депутат Дубинский присоединился к Диркашу и Медведеву в санкционном списке, это означает, что в нынешний украинский парламент входят три видных депутата, каждый из которых подлежит санкциям США. Всех троих обвиняют в том, что они являются агентами России или поддерживают российские интересы. Что еще хуже, страна, стоящая за обвинениями, широко признана единственным союзником Украины в ее борьбе против агрессии Кремля.

Это подчеркивает непростое положение Киева. Как эти три политика могут оставаться членами украинского парламента, если большинство их коллег-депутатов признают, что страна находится в состоянии войны с Россией? Почему Украина не исключила трех депутатов, подпадающих под санкции, из парламента и не попыталась привлечь их к ответственности за предполагаемое участие в операциях КГБ?

Многие в украинском реформистском лагере приветствовали известие о санкциях США. Они давно призывают к аналогичным мерам и теперь оптимистично настроены в отношении того, что сегодняшние санкции – это знак грядущего. Есть надежда, что это первое указание на новый подход США к вмешательству России, который при предстоящей администрации Байдена будет набирать обороты в ближайшие недели и месяцы.

Андерс Ослунд – старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. Его последняя книга – «Любимый российский капитализм: путь от рыночной экономики к клептократии».

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Алексей Резников

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