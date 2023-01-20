США вводят новые санкции против российской частной военной группы «Вагнер» через Reuters

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© Рейтер. ФОТО НА ФАЙЛ: Мужчина в камуфляжной форме выходит из ЧВК «Вагнер-центр» — проекта, реализованного бизнесменом и основателем частной военной группы «Вагнер» Евгением Пригожиным, во время официального открытия офисного здания в Санкт-Петербурге.



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Авторы сценария Стив Холланд и Джефф Мейсон.

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Белый дом заявил в пятницу, что на следующей неделе Соединенные Штаты введут дополнительные санкции в отношении российской частной военной компании Wagner Group, которая, по словам официальных лиц США, помогает российским военным в войне на Украине.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби (NYSE:) заявил, что Минфин США включит Вагнера в список транснациональной преступной организации. Он сказал, что растущее влияние Вагнера в России вызывает напряженность в военном руководстве страны.

«В соответствии с этим назначением на следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против Вагнера и его сети поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет Вагнер, в том числе из-за его продолжающейся серьезной преступной деятельности», — сказал Кирби журналистам. Ежедневный брифинг Белого дома.

Признание Вагнера транснациональной преступной организацией в соответствии с указом президента США № 13581 замораживает любые активы корпорации Вагнера в США и запрещает американцам предоставлять этой группе деньги, товары или услуги.

«С этими и другими действиями мы обращаемся к любой компании, рассматривающей возможность оказания поддержки Вагнеру, таково: Вагнер — преступная организация, которая совершает зверства и нарушения прав человека в массовом масштабе, и мы будем неустанно работать, чтобы выявить, разрушить, разоблачить и нацелены на тех, кто помогает Вагнеру», — сказал Кирби.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине, что свидетельствует о растущей роли группы в этом конфликте.

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало доклад необоснованным и осудило США за предоставление летального оружия Украине. В прошлом месяце владелец Wagner Евгений Пригожин отрицал получение оружия из Северной Кореи, назвав сообщение «сплетнями и домыслами».

Когда Пригожина попросили ответить на комментарии Кирби в пятницу, Пригожин не ответил напрямую на обвинения США, но сказал, что они показывают, что Вагнер и американцы были «коллегами», вовлеченными в «ликвидацию преступных кланов». убрать то, что оно называет незаконным правительством Украины.

Белый дом в пятницу обнародовал фотографию от 18 ноября, на которой, по его словам, запечатлены российские поезда, курсирующие между Россией и Северной Кореей.

Кирби сказал, что Северная Корея поставила пехоту и реактивные снаряды в Россию для использования Вагнером, и что на фотографиях видно пять российских вагонов, отправляющихся из России в Северную Корею. «19 ноября КНДР загрузила вагоны грузовыми контейнерами, и состав вернулся в Россию», — сказал он.

«Хотя мы оцениваем, что количество материалов, доставленных Вагнеру, не изменило динамику поля боя в Украине, мы ожидаем, что она продолжит получать северокорейские системы вооружения», — сказал он.

По словам Кирби, президент России Владимир Путин все чаще обращается к Вагнеру за военной поддержкой, что вызывает некоторую напряженность в Москве.

«Мы видим признаки, в том числе в разведке, что напряженность между Вагнером и Минобороны России нарастает», — сказал он. «Вагнер стал конкурирующим центром силы русской армии и других российских министерств».

Он сказал, что, по оценкам Соединенных Штатов, в настоящее время Вагнер имеет около 50 000 сотрудников, дислоцированных в Украине, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 заключенных, завербованных из российских тюрем.

Он сказал: «Наша информация указывает на то, что у Министерства обороны России есть сомнения в отношении методов вербовки Вагнера. Несмотря на это, мы считаем, что Вагнер, вероятно, продолжит вербовку российских заключенных».