США вводят санкции в ответ на ракетные испытания Северной Кореи

Администрация Байдена ввела экономические санкции в отношении пяти северокорейских граждан, гражданина России и российской компании в ответ на шесть ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном с сентября, которые, по словам администрации, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Подпадающие под санкции лица находятся в Китае и России.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, заявил, что испытание гиперзвуковой ракеты 11 января является «еще одним доказательством» того, что Северная Корея «продолжает разрабатывать запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации». Заявление для прессы.

Нельсон сказал, что санкции нацелены на «продолжающееся использование Северной Кореей своих представителей за рубежом для незаконных закупок оружейных товаров» и направлены на противодействие программам Пхеньяна по «оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам».

Самый последний провокационный пуск произошел 10 января, когда Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету, которая совершила маневр перед высадкой в ​​Японском море примерно в 435 милях от точки пуска недалеко от китайской границы. Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что это было третье испытание гиперзвуковой ракеты, в ходе которого ракета выполнила «скользящий прыжок» с последующим «винтовым маневром». Она добавила, что ракета впервые была испытана в сентябре прошлого года. Это было второе испытание за неделю — еще одно состоялось 5 января. Пхеньян заявил, что оба испытания прошли успешно, хотя некоторые эксперты по ракетам сомневаются, что в обоих случаях использовалась одна и та же ракета.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, присутствовавший на запуске, заявил, что разработка гиперзвуковой ракеты является одним из элементов «сдерживания войны» страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын (справа) наблюдает за запуском гиперзвуковой ракеты в Академии оборонных наук 11 января 2022 года. ЦТАК.

Более совершенная ракета

Фотографии, опубликованные Пхеньяном Продемонстрирована пусковая установка баллистических ракет с носовым обтекателем в виде гиперзвукового аппарата. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи опубликовал заявление о том, что машина достигла скорости 10 Маха и высоты 37 миль; Примерно половина расстояния до места, где начинается пространство. Южнокорейское военное руководство также оценило, что запущенная ракета была «более совершенной, чем та, которую Северная Корея запустила 5 января», но заявило, что они работают с Соединенными Штатами, чтобы охарактеризовать и проанализировать испытание.

Правительство Южной Кореи заявило, что его вооруженные силы способны «обнаружить и перехватить этот снаряд, и мы постоянно работаем над улучшением нашей системы реагирования».

Нельсон сказал, что пять лиц, попавших под санкции, предоставили товары, услуги или деньги Второй академии естественных наук Северной Кореи, которая, как считается, курирует ракетную программу. Он сказал, что «их деятельность или сделки… в значительной степени способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки». Любые активы, которые у них есть в США, будут заморожены, и ни одна американская компания не сможет вести с ними дела. Любая американская или иностранная компания, которая ведет дела с лицами или компаниями, находящимися под санкциями, также будет подвергнута санкциям.

Подсанкционные лица участвовали в приобретении металлических слитков, программного обеспечения и химикатов, а также средств связи из России.

Гиперзвуковое испытание 11 января было проведено всего через несколько часов после того, как пять стран — Албания, Франция, Ирландия, Япония и Великобритания, а также Соединенные Штаты — осудили испытание 5 января и призвали государства-члены ООН ввести санкции, на которые они согласились. Северная Корея. Совет Безопасности ООН запретил Пхеньяну проводить любые испытания баллистических ракет или оружия массового поражения.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе 10 января опубликовало заявление, в котором говорится, что оно знает о запуске и «внимательно консультируется с нашими союзниками и партнерами». Командование заявило, что запуск «не представлял прямой угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам», но «подчеркивает дестабилизирующее воздействие» «незаконной программы вооружений» Северной Кореи. Она добавила, что приверженность США защите Японии и Южной Кореи «остается твердой». Indo-PACOM не назвал ракету гиперзвуковой, назвав ее «баллистической». Вооруженные силы США в Корее заявили, что запуск не угрожает территории или персоналу США или Южной Кореи.

Представитель Пентагона добавил, что США «серьезно относятся к любому новому потенциалу», и подтвердил свое осуждение испытания баллистической ракеты Пхеньяном, «которое дестабилизирует регион и международное сообщество».

По совпадению, Дерек М. Тернер, администратор Агентства космического развития, сообщил Институту аэрокосмических исследований Митчелла AFA 11 января, что спутники на низкой околоземной орбите будут развернуты для обнаружения гиперзвуковых ракет по их тепловым сигнатурам.

Примерно в то же время, когда была запущена северокорейская ракета, Федеральное авиационное управление объявило о «остановке» воздушного движения в регионе Западного побережья, заявив, что это «вопрос предосторожности», но полноценные операции возобновились в течение 15 минут. Однако авиадиспетчеры были сбиты с толку предупреждением и сообщили некоторым бортовым самолетам, что действует «национальная» наземная остановка.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны и Северное командование США заявили, что не выпускали никаких предупреждений о запуске северокорейской ракеты.