США вводят санкции в отношении судов, участвующих в российском газопроводе

Берлин – США В понедельник официальные лица Германии заявили, что Германия проинформировала Германию о введении санкций в отношении принадлежащего России судна, участвующего в строительстве подводного трубопровода, по которому природный газ будет транспортироваться из России напрямую в Германию.
Санкции, которые вступят в силу во вторник, являются первым действием, предпринятым Соединенными Штатами против проекта, который был предметом разногласий между Вашингтоном и Берлином.
Трубопровод, «Северный поток-2», поддерживается правительством Германии, но Вашингтон опасается, что это даст Москве чрезмерное влияние на Германию, Украину и Центральную Европу.
Санкции США были введены на фоне растущих призывов лидеров оппозиции в Германии к правительству канцлера Ангелы Меркель прекратить строительство трубопровода в связи с заключением в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Г-н Навальный был арестован в воскресенье по возвращении домой из Германии, где он месяцами выздоравливал после почти смертельного отравления, в котором виновата Москва.
Представитель Меркель осудил арест Навального в понедельник и призвал к его немедленному освобождению, но сказал, что это не имеет отношения к сделке по трубопроводу. Пресс-секретарь Стивен Зайберт сказал: «Позиция правительства Германии по проекту« Северный поток – 2 »заключается в том, что это экономическое начинание». «Это не изменилось».
Трубопровод строит компания Nord Stream AG, принадлежащая контролируемому Кремлем гиганту “Газпром”. Завершено на 94%, но строительство объекта было остановлено в декабре 2019 года после того, как несколько европейских компаний отказались от него из-за первоначальной угрозы санкций.
Nord Stream AG пока не прокомментировал новые санкции.
Берлин настаивает на том, что Германии нужен дополнительный природный газ в качестве моста для энергоснабжения, чтобы завершить амбициозный этап отказа от угля и ядерной энергии по мере развития возобновляемых источников энергии.
Даже немецкие противники давно оспариваемого проекта трубопровода были возмущены тем, что администрация Трампа применит те же карательные меры против общеевропейского проекта, как и против компаний, ведущих бизнес со странами, находящимися под санкциями, такими как Северная Корея или Иран.
Ни одна немецкая компания не будет напрямую затронута санкциями, введенными в отношении судна Fortuna и его российской компании KVT-RUS. Но любая компания, которая ведет дела с судном или его владельцем, будь то порт, предоставляющий услуги, или страховая компания, рискует потерять доступ к финансовой системе США. Согласно данным отслеживания судов, Fortuna все еще стоит на якоре в Балтийском море недалеко от Ростока на севере Германии, сообщает Reuters.
В августе прошлого года служащие порта в городе Засниц на севере Германии, которые обслуживали суда, участвовавшие в строительстве трубопровода, опасались, что им запретят пользоваться своими счетами PayPal и Amazon. Республиканские сенаторы Я отправил сообщение Предупреждение владельцев портов о «серьезных юридических и экономических санкциях», если предприятие продолжает предоставлять «товары, услуги и значительную поддержку» трубопровода.
Санкции должны вступить в силу за день до вступления в должность избранного президента Джозефа Р. Байдена-младшего в среду, и некоторые эксперты подняли вопрос о том, как с этими санкциями должна обращаться новая администрация. Санкции пользуются в Конгрессе поддержкой обеих партий.
«Европейцы могут задаться вопросом, доведет ли администрация Байдена когда-нибудь до конца», – сказала Джулия Фридлендер, бывший директор по европейским делам в National, Джулия Фридлендер. Совет Безопасности, который сейчас находится при Атлантическом совете.
Ранее в этом месяце Госдепартамент США предупредил европейские компании, все еще участвующие в строительстве трубопровода, что санкции, которые угрожали им в течение нескольких месяцев, могут скоро вступить в силу.
По состоянию на вечер понедельника ни Госдепартамент, ни Минфин США официально не объявили о новой мере. Новость была передана посольством США в Берлине правительству Германии, и Министерство экономики сообщило об этом.
Бранчо Верма Лара Джакс предоставила репортаж из Вашингтона, округ Колумбия.