США вводят санкции в отношении судов, участвующих в российском газопроводе

Берлин – США В понедельник официальные лица Германии заявили, что Германия проинформировала Германию о введении санкций в отношении принадлежащего России судна, участвующего в строительстве подводного трубопровода, по которому природный газ будет транспортироваться из России напрямую в Германию.

Санкции, которые вступят в силу во вторник, являются первым действием, предпринятым Соединенными Штатами против проекта, который был предметом разногласий между Вашингтоном и Берлином.

Трубопровод, «Северный поток-2», поддерживается правительством Германии, но Вашингтон опасается, что это даст Москве чрезмерное влияние на Германию, Украину и Центральную Европу.

Санкции США были введены на фоне растущих призывов лидеров оппозиции в Германии к правительству канцлера Ангелы Меркель прекратить строительство трубопровода в связи с заключением в тюрьму лидера российской оппозиции Алексея Навального. Г-н Навальный был арестован в воскресенье по возвращении домой из Германии, где он месяцами выздоравливал после почти смертельного отравления, в котором виновата Москва.