США вводят санкции против банков и министерства обороны Мьянмы | Деловые и экономические новости

Вашингтон заявляет, что военные использовали иностранные источники, в том числе находящиеся под санкциями российские организации, для покупки и импорта оружия.

Соединенные Штаты ввели санкции против Министерства обороны Мьянмы и двух банков, используемых военным правительством для закупки оружия и других товаров из иностранных источников.

Министерство финансов США заявило в среду, что военные полагались на иностранные источники, в том числе на российские организации, находящиеся под санкциями, для закупки и импорта оружия, оборудования и сырья для производства вооружений, чтобы поддержать свое «жестокое подавление».

Вашингтон обвинил министерство обороны Мьянмы в импорте товаров и оборудования на сумму не менее 1 миллиарда долларов после переворота 2021 года, когда военачальники захватили власть у демократически избранного правительства во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

Под санкции также попали государственный банк внешней торговли Мьянмы и инвестиционно-коммерческий банк Мьянмы (MICB). Министерство финансов заявило, что разрешило государственным компаниям, приносящим доход, в том числе Мьянмской нефтегазовой корпорации, получить доступ к международным рынкам.

Банки получают и переводят иностранную валюту правительству Мьянмы.

«Военный режим Бирмы воспользовался государственным доступом к международным рынкам для импорта оружия и материальных средств, в том числе из подпадающих под санкции российских организаций, для продолжения насилия и угнетения», — заявил в своем докладе заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. заявление.

Соединенные Штаты и другие западные страны ввели несколько раундов санкций в отношении военного руководства Мьянмы после переворота 2021 года и последовавших за ним репрессий, в результате которых были убиты тысячи диссидентов.

Представитель военного правительства Мьянмы заявил перед заявлением США, что его не беспокоят какие-либо новые санкции.

Во вторник Зав Мин Тун заявил государственному медиа-каналу MWD, что страна уже подвергалась санкциям и не понесет убытков, если в государственных банках возникнут новые убытки.

Он сказал, что США «делают это только для того, чтобы создать трудности в экономике и политике».

«Такого рода вещи вызовут ненужные задержки, когда мы движемся к многопартийной демократии».

Бангкокские деловые новости цитируют тайские источники, заявляющие, что санкции ударят по Таиланду и другим странам региона в финансовом отношении из-за их связей с банками.

Посольство США заявило, что ведет регулярные переговоры с правительством Таиланда о соседней Мьянме, в том числе о том, как смягчить воздействие любых санкций на Таиланд или другие страны.

Эксперты говорят, что санкции против банков, хотя и не нацелены на газовые проекты, которые являются основным источником доходов военного правительства, могут повлиять на способность военного правительства финансировать свою войну против этнических групп и повстанцев.

В февральском отчете EarthRights International говорится, что эти два банка являются «казначейством иностранной валюты» правительства Мьянмы и в настоящее время находятся под контролем военного правительства.

В нем говорится, что военное правительство полагалось на иностранную валюту для покупки авиатоплива, деталей для производства стрелкового оружия и других материалов, которые нельзя было купить за мьянманские кьяты.

«В результате санкции против MFTB и MICB могут иметь большое значение для прекращения доступа хунты к иностранной валюте, особенно в сочетании с строгим принуждением», — добавили в нем.