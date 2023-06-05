США вводят санкции против пророссийских сил за дестабилизацию протестов в Молдове

Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против группы лиц, связанных с российской разведкой, за их предполагаемую роль в помощи Кремлю в дестабилизации демократически избранного правительства Молдовы посредством протестов в столице Молдовы в начале этого года.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов внесло в список семь членов группы, связанной с партией молдавских олигархов, находящейся под санкциями, Илана Шора, который в настоящее время находится в изгнании в Израиле, и лидера пророссийской молдавской партии «Шур».

Партию Шора поддерживает группа, называющая себя «Движение за народ», которая в начале этого года организовала антиправительственную акцию протеста в столице Молдовы. Демонстранты требовали, чтобы прозападное правительство полностью субсидировало зимние счета граждан за электроэнергию и «не вовлекало страну в войну».

В марте молдавская полиция заявила, что предотвратила заговор групп пророссийских актеров, которые были обучены устраивать массовые беспорядки во время акции протеста.

Санкции, введенные в понедельник, «подчеркивают непрекращающиеся скрытые усилия России по дестабилизации демократических стран», — сказал Брайан Э. Нельсон, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

«Попытки российского влияния используют опасения граждан этих стран для дестабилизации законно избранных правительств в пользу Москвы», — сказал он.

Соединенные Штаты ранее разоблачали попытки России подорвать власть молдавского правительства.

В октябре Министерство финансов наложило санкции на Юрия Игоревича Гуделина, Ольгу Юрьевну Грак и Леонида Михайловича Гонена за попытку повлиять на исход молдавских выборов.