США вводят санкции против российских морских компаний

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении 10 российских морских предприятий в связи с российскими операциями против украинских портов, сообщил Государственный департамент, поскольку Вашингтон усиливает давление на Москву в связи с ее вторжением в Украину.

Действие происходит после того, как президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом в Вашингтоне и выступил в среду с речью перед Конгрессом, во время которой он поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку Украины в конфликте и потребовал больше оружия.

«После операций российского военно-морского флота против украинских портов, в том числе тех, которые обеспечивают мир столь необходимыми продовольствием и зерном, сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против российских морских объектов», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. .

Представительство России при ООН в Нью-Йорке не сразу ответило на запрос о комментариях.

С октября Москва обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины серией ракетных и беспилотных ударов.

Украина заявила, что порт Одесса на Черном море не работал с первого дня в этом месяце, а порты Черноморск и Южное работали лишь частично после нападения России на энергосистему региона.

Три порта экспортируют зерно в соответствии с июльской сделкой, заключенной при посредничестве ООН и Турции, с Россией и Украиной для возобновления поставок на Украину из Черного моря, остановленных после вторжения Москвы 24 февраля, и для облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений.

Государственный департамент заявил, что выявил шесть организаций, ставших объектами действия в четверг, которые будут работать или работать как в оборонном и связанных с ним материалах, так и в морском секторе российской экономики. Еще четыре предприятия были нацелены на работу в морском секторе российской экономики.

Среди этих назначенцев — Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Промате», который, по данным Госдепартамента, считается крупнейшим в России центром исследования материалов и входит в число ведущих фирм страны, занимающихся строительством военно-морских кораблей и разработкой военной техники.

Были идентифицированы и другие субъекты, участвующие, в частности, в разработке, производстве и исследованиях военно-морского флота России.

«Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости использовать все необходимые меры для сдерживания атак России на Украину — будь то атаки с воздуха, суши или моря. Эти меры подотчетности подчеркивают простой посыл: Кремль должен положить конец своей жестокой кампании против Украины». — сказал Блинкен.

(Отчетность Дафны Псалидакис, Хамиры Памук, Мишель Николс, Джонатана Лэндэя и Исмаила Шакила; редакция Джонатана Отиса.

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