США вводят санкции против российских компаний, которые поставляют технологии московским военным — The Wall Street Journal

(Рейтер) — Администрация Байдена готовится ввести санкции против российских компаний, которые, по ее словам, предоставляют товары и услуги московским военным и разведывательным службам, сообщила в пятницу Wall Street Journal.

Санкции Минфина США могут быть объявлены уже на следующей неделе Передача Об этом он заявил со ссылкой на официальных представителей США.

Министерство финансов отказалось комментировать отчет.

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Согласно отчету, большинство компаний, которые, как ожидается, будут подвергнуты санкциям, в том числе «Серния Инжиниринг» и производитель оборудования Sertal, были добавлены в список США, который запрещает экспорт чувствительных технологий в США.

В то время как черные компании не запрещают все коммерческие сделки, говорится в отчете.

В четверг США и их союзники усилили давление на Москву в связи с ее вторжением в Украину. Вашингтон ввел новые санкции в отношении десятков российских оборонных компаний, сотен депутатов парламента и гендиректора крупнейшего банка страны. Подробнее

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(Репортаж Удая Сампатха в Бангалоре). Под редакцией Девики Сиамнатх

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