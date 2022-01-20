США вводят санкции против четырех украинцев, обвиняемых в работе на Россию | Новости конфликта

Администрация Байдена преследует граждан Украины, в том числе двух депутатов, и обвиняет их в работе по дестабилизации страны.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех граждан Украины, в том числе двух депутатов, обвинив их в том, что они действуют от имени российских спецслужб с целью «дестабилизировать» Украину в преддверии возможного российского вторжения в страну.

Вашингтон объявил о мерах в четверг, пообещав скоординировать свои действия с Киевом, чтобы «выявить, обнаружить и возложить расходы» на украинцев, действующих под руководством Москвы.

Санкции США коснулись Тараса Козака и Олега Волошина, двух действующих депутатов Верховной Рады, а также Владимира Севковича и Владимира Олейника, двух бывших чиновников.

«Это действие направлено на то, чтобы выделить, подчеркнуть и подорвать непрекращающиеся усилия России по дестабилизации Украины», — говорится в заявлении Госдепартамента.

«Это отдельно и отлично от широкого спектра высокоэффективных мер, которые Соединенные Штаты, их союзники и партнеры готовы ввести, чтобы понести значительные расходы для российской экономики и финансовой системы, если они продолжат вторжение в Украину».

Администрация Байдена называет потенциальное вторжение России в Украину «дальнейшим вторжением», поскольку Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году и вскоре после этого поддержала сепаратистский мятеж на востоке страны.

Российские военные концентрируют свои силы у границы страны с Украиной, что вызывает у США и Европы опасения, что Россия может готовиться к неизбежному вторжению в соседнюю страну.

Вашингтон предупредил Москву о «серьезных последствиях», если она пойдет на вторжение.

Россия отрицает, что планирует вторгнуться в Украину, но яростно выступает против усилий страны по вступлению в НАТО. Москва ищет гарантии безопасности, что возглавляемая США военная коалиция остановит свою экспансию на восток в бывшие советские республики — требование, которое Вашингтон отверг как «неинициативное».

Переговоры между официальными лицами США и России и сепаратные переговоры между Россией и НАТО в начале этого месяца не смогли выйти из тупика. Официальные лица США заявили, что продолжают дипломатические отношения с Россией, чтобы положить конец кризису.

В пятницу в Женеве запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В четверг Блинкен предупредил, что любые «новые агрессивные действия» России в отношении Украины будут встречены «быстрым, резким и сплоченным ответом» США и их партнеров.

Между тем, в своем собственном заявлении о введенных в четверг санкциях Минфин США обвинил Козака — одного из двух действующих депутатов Верховной Рады — в распространении дезинформации через несколько подконтрольных ему новостных каналов в Украине.

В нем говорится, что Волошин «сотрудничал с российскими субъектами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России», и обвинил Олейника в сборе информации о критической инфраструктуре в Украине от имени России.

Со своей стороны, Министерство финансов США заявило, что Сивкович «сотрудничал с сетью российских спецслужб для проведения операций по оказанию влияния», включая усилия, направленные на то, чтобы Киев официально уступил Крым Москве.

Санкции замораживают активы целевых лиц в Соединенных Штатах и ​​делают ведение бизнеса с ними потенциальным преступлением.