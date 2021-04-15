США вводят строгие санкции против России и обвиняют ее в крупном пиратстве

В спецслужбах США поступали предупреждения о том, что атака SolarWinds, позволившая СВР создать «лазейки» в компьютерных сетях, может открыть России путь для злонамеренных действий против правительственных агентств и компаний.

Нью Вашингтон Обновлено 15 апреля 2021 г., 12:25 по восточному времени

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан часто говорил, что одних санкций будет недостаточно, и сказал, что против России будут приняты «видимые и невидимые» меры. Перед своей инаугурацией г-н Байден предположил, что Соединенные Штаты ответят взаимностью на нарушение, что, по-видимому, указывает на какой-то скрытый киберответ. Но могут потребоваться недели или месяцы, чтобы появилось какое-либо свидетельство этой активности, если оно вообще имеет место.

В приказе также указаны шесть российских компаний, которые будут оказывать поддержку киберактивности российской спецслужбы.

Действия, предпринятые в четверг, были ответом на атаку SolarWinds и вмешательство в выборы. Кроме того, официальные лица администрации заявили, что они направили в Россию дипломатические послания, чтобы выразить свою обеспокоенность сообщениями разведки о том, что Россия выплатила вознаграждение, чтобы побудить Талибан совершить нападения на войска США. Но высокопоставленный чиновник сказал, что у спецслужб была лишь низкая или средняя степень уверенности в своей оценке, потому что они частично полагались на информацию, полученную от задержанных.

В ходе взлома SolarWinds российские правительственные хакеры заразили программное обеспечение для управления сетью, используемое тысячами государственных организаций и частных компаний, что, по мнению официальных лиц, было, по крайней мере, на ранних этапах, миссией по сбору разведданных.

СВР, также известная как Служба внешней разведки России, в первую очередь известна своими шпионскими операциями. В заявлении говорилось, что спецслужбы США «очень уверены в своей оценке возложения» ответственности на Россию.

В консультативном отчете Соединенные Штаты описали частным компаниям конкретные детали уязвимостей в программах, которые российские спецслужбы использовали для проникновения в корпоративные и правительственные системы. Большинство из них были широко известны с тех пор, как в декабре частная охранная компания FireEye обнаружила доказательства взлома. До открытия FireEye правительство США вообще игнорировало эти меры, в основном потому, что атака была начата изнутри США, где, как русские хорошо знают, американским спецслужбам запрещено работать.