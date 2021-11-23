Москва, 23 ноября. / ТАСС /. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил во вторник, что Вашингтон берет на себя функции прокурора или судьи, вводя санкции в отношении проекта ведущих стран другого континента, руководствуясь соображениями внутренней энергетической безопасности.

Таким образом, американский мировой порядок вполне ясен: вы можете сказать только то, что соответствует повествованию, где международное право заменяется внутренним правом Соединенных Штатов, согласно которому Вашингтон сам берет на себя функции генерального прокурора, судьи и судебного пристава, и кто-то конфискует другое имущество по своему усмотрению. Частное «.

Он также привел еще один пример в соответствии с заявлениями Блинкена. Он отметил, что «Соединенные Штаты публично отвергли избранного президента Болгарии, который неразумно признал факты — Крым на самом деле принадлежит России. Вашингтон быстро объяснил основы« партизанской дисциплины »этому внутреннему кругу союзников США». .

Косачев писал: «Когда это происходит внутри одной страны, Соединенные Штаты называют это диктатурой. Но когда такая практика навязывается всему миру, это считается« либеральным мировым порядком ». Старайтесь не путать это». .

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент представил в Конгресс отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA) о возможных санкциях против Nord Stream 2. В отчете перечислены два судна и одно юридическое лицо, связанные с Россия, Transadria Ltd., участвует в трубопроводе Nord Stream 2. Transadria Ltd. будет подлежать штрафам в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет признано запрещенным имуществом, сказал он.

Администрация США привержена регулярному представлению отчетов в Конгресс США с указанием субъектов, участвующих в проекте «Северный поток — 2», с возможной целью введения санкций. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, в который также входят европейские партнеры, отмечая, что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления.