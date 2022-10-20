США видят возможность для Украины воспользоваться слабостью России

ВАШИНГТОН. По оценкам американской разведки, у украинских вооруженных сил есть окно возможностей добиться успеха против российских вооруженных сил в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить наступление на юг и северо-восток перед грязной землей и облачными силами противника. армии останавливаются и перегруппировываются.

Официальные лица США говорят, что маловероятно, что российские войска окажутся в крупномасштабном крахе, что позволит Украине захватить еще один обширный участок территории, как она заявила в прошлом месяце. Но отдельные российские подразделения могли сломаться перед лицом постоянного украинского давления, что позволило киевской армии продолжить отвоевывать города на Донбассе и, возможно, захватить Херсон, главный приз войны.

Хотя американские и украинские официальные лица опасаются делать точные прогнозы, они говорят, что боевые действия, вероятно, продолжатся еще много месяцев, несмотря на тот факт, что в последнее время война идет на пользу Украине. Ряд переменных может стать особенно важным для изменения хода конфликта: самые сложные боевые условия в декабре, готовность президента Владимира Путина к эскалации боевых действий и возможность сохранения единства Европы этой зимой в виде энергии. Растут цены и меняется потенциальная политическая обстановка в США, что может привести к уменьшению военной поддержки Украины.

Отчасти трудность проведения оценок военного времени заключается в том, что война прошла через разные этапы, когда то одна сторона, то другая имела преимущество. Украинцы победили русских в битве за Киев только для того, чтобы увидеть, как Россия продвигается вперед во время жестоких боев на Донбассе летом.