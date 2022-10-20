США видят возможность для Украины воспользоваться слабостью России

ВАШИНГТОН. По оценкам американской разведки, у украинских вооруженных сил есть окно возможностей добиться успеха против российских вооруженных сил в течение следующих шести недель, если они смогут продолжить наступление на юг и северо-восток перед грязной землей и облачными силами противника. армии останавливаются и перегруппировываются.
Официальные лица США говорят, что маловероятно, что российские войска окажутся в крупномасштабном крахе, что позволит Украине захватить еще один обширный участок территории, как она заявила в прошлом месяце. Но отдельные российские подразделения могли сломаться перед лицом постоянного украинского давления, что позволило киевской армии продолжить отвоевывать города на Донбассе и, возможно, захватить Херсон, главный приз войны.
Хотя американские и украинские официальные лица опасаются делать точные прогнозы, они говорят, что боевые действия, вероятно, продолжатся еще много месяцев, несмотря на тот факт, что в последнее время война идет на пользу Украине. Ряд переменных может стать особенно важным для изменения хода конфликта: самые сложные боевые условия в декабре, готовность президента Владимира Путина к эскалации боевых действий и возможность сохранения единства Европы этой зимой в виде энергии. Растут цены и меняется потенциальная политическая обстановка в США, что может привести к уменьшению военной поддержки Украины.
Отчасти трудность проведения оценок военного времени заключается в том, что война прошла через разные этапы, когда то одна сторона, то другая имела преимущество. Украинцы победили русских в битве за Киев только для того, чтобы увидеть, как Россия продвигается вперед во время жестоких боев на Донбассе летом.
В последние дни боевые действия усилились. Тем не менее, военные аналитики говорят, что Украина имеет импульс со своей стороны, что дает ей возможность решить, на чем она хочет сосредоточить усилия по возвращению территории.
«Здесь есть возможность для Украины», — сказал Мейсон Кларк, российский военный аналитик из Института изучения войны. «Украинцы вольны выбирать, где они будут атаковать».
В частном порядке официальные лица США говорят, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до такой степени, чтобы чрезмерно натягивать линии военного снабжения или давать российским военным возможность использовать любые слабые места в оборонительных линиях Украины. Несколько официальных лиц, опрошенных для этой статьи, на условиях анонимности рассказали о конфиденциальных или засекреченных оценках войны.
Публично высокопоставленные украинские чиновники с оптимизмом говорили о перспективах крупных побед на поле боя. Офицеры в полевых условиях согласны с тем, что они добиваются успехов, но дорогой ценой.
«Мы наступаем, но не так быстро, как в Харьковской области», — сказал майор Ярослав Галас, командир роты 128-й отдельной горно-наступательной бригады, которая воюет в Херсонской области. «Много потерь».
После сентябрьского наступления украинским войскам пришлось замедлить и укрепить линии снабжения на северо-востоке. По мере того, как Россия двигалась, чтобы укрепить эти позиции, блицкриг контратаки замедлился и превратился в изнурительную битву лета.
Однако некоторые официальные лица США заявили, что украинцы, похоже, готовы идти вперед и выйти из тупика в Луганске, где они могут загнать в угол или сломать российские оборонительные рубежи. Самое главное, если украинские силы смогут взять под контроль шоссе 66 в Луганске в ближайшие недели, они могут отрезать главную дорогу, которую Россия использовала для снабжения своих сил на оккупированных территориях.
Перед российскими военными по-прежнему стоят задачи, подобные тем, с которыми они столкнулись с начала войны. Проблемы с логистикой не позволили Москве обеспечить адекватное снабжение солдат. Связь между российскими подразделениями остается затрудненной, что вынуждает их размещать старших офицеров вблизи линии фронта и препятствует скоординированным действиям. Резервисты, которых сейчас загоняют на поле боя, плохо обучены и плохо экипированы.
Но даже если сейчас она потеряла свою динамику, Россия, по мнению американских военных чиновников и аналитиков, еще не проиграла войну. Представители США говорят, что важно не недооценивать противника. Московская армия еще может вести крупномасштабные артиллерийские операции, а у России есть две потенциальные сильные стороны: отвлечение войск от форсированной путинской мобилизации по настоянию ключевых командиров и способность поглощать значительные потери на поле боя.
Русская армия понесла потери в технике и солдатах, которые сломили бы большинство армий в Европе. В отчете правительства США на прошлой неделе говорилось, что русские потеряли 6000 единиц техники. Оценки потерь русских исчисляются тысячами. Но главная сила русской армии на протяжении многих поколений заключается в том, чтобы в моменты отчаяния доставить больше техники и больше солдат. Несмотря на потери, официальные лица США говорят, что Россия и г-н Путин, похоже, готовы продолжать борьбу. Но есть пределы.
«Понятно, что Россия сейчас сталкивается с некоторыми серьезными проблемами материально-технического обеспечения», — сказал бригадный генерал. Об этом заявил во вторник официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. «С наступлением зимы эти вещи станут только сложнее. Так что время определенно имеет решающее значение, когда дело доходит до использования этого преимущества с оперативной точки зрения».
С другой стороны, Украина пострадала от американской помощи, оружия и финансирования на десятки миллиардов долларов, которые поддерживали экономику и сначала позволили ее военным замедлить продвижение России, а теперь вернуть себе территорию.
Учитывая динамику поля боя, официальные лица США не верят, что в боевых действиях будет длительная пауза. Зимний снег не замедлит бой, а позднеосенняя грязь, которую русские называют распутицей, поможет.. Когда в феврале почва затвердеет, а приближается первая годовщина вторжения, армии снова смогут двигаться быстрее.
Россия может использовать следующие четыре или пять месяцев для перегруппировки и, возможно, для обучения своих недавно мобилизованных солдат. Но официальные лица США заявили, что то, что произойдет дальше, остается открытым вопросом. Россия может попытаться восстановить позиции, утраченные с сентября, по мере возобновления вялотекущих артиллерийских обстрелов. В качестве альтернативы г-н Путин мог бы отдать приказ об эскалации — потенциально равносильной применению ядерного оружия — чтобы изменить судьбу своих вооруженных сил. Или Россия могла бы рассчитывать на свои выгоды, пытаясь договориться с украинцами, полагаясь на европейские столицы, опасающиеся нехватки топлива зимой, чтобы оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на прекращение огня.
Официальные лица США предупреждают, что в их оценке войны есть важные оговорки. Украинские официальные лица до сих пор не делятся большинством своих оперативных планов. В то время как у США есть лучшие разведданные о планах России, намерения Путина относительно следующего этапа войны трудно различить, и в настоящее время регулярных контактов между официальными лицами США и их российскими коллегами мало, если они вообще есть.
«Я не думаю, что украинцы смогут полностью разгромить российскую армию в ближайшее время», — сказал г-н Кларк. В этом смысле русские смогли покрыть потери. Однако я думаю, что крупные российские наступательные операции на данный момент далеки от обсуждения».
Динамика войны могла измениться с наступлением весны.
Даже если Украина помешает России достичь ее стратегических целей по свержению правительства в Киеве и вытеснению страны из Европы, это не означает, что г-н Путин прекратит борьбу. Реальность современной войны такова, что победитель не имеет права голоса, когда боевые действия прекращаются. Чиновники заявили, что Путин вряд ли смирится с поражением в ближайшие месяцы.
«Часто проигравший должен решить, когда на самом деле закончится война, — сказал Майкл Кауфман, директор отдела изучения России в научно-исследовательском институте CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния. — Есть разница в ожиданиях людей относительно того, когда закончится война. » Это может закончиться вместо того, чтобы война действительно закончилась. Боевые действия могут утихнуть, но это не значит, что закончится сама война».
Эрик Шмидт Содействовал репортажам из Вашингтона и Майкл Шварц Из Киева, Украина.
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