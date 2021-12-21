США видят российский газопровод в украинском кризисе, но нуждаются в помощи Германии

Российский трубопровод, по которому природный газ идет в Вашингтон-Германия, стал для Соединенных Штатов потенциальной силой, позволяющей предотвратить вторжение России в Украину. Это больное место между Берлином и Вашингтоном.

По словам официальных лиц США, газопровод «Северный поток — 2», завершенный, но еще не сертифицированный для эксплуатации, является ключевым компонентом энергетических проектов Германии, потенциальным источником доходов для России и предметом дебатов между Вашингтоном и Берлином о том, как остановить Россию. . Военное давление на Украину.

Помощник Конгресса США объяснил дискуссии тем, что администрация Байдена хочет получить гарантии того, что в случае вторжения Москвы в Украину Германия не позволит трубопроводу работать.

Германии непонятно. После встречи лидеров ЕС на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Скоулз предупредил, что трубопровод является частным проектом и что его сертификация будет решена неконституционно, предупредив, что это будет иметь огромные, но необъяснимые последствия для России. «Невозможно выдать сертификат до второй половины следующего года», — сказал немецкий регулирующий орган, сославшись на административные причины.

Президент Байден сказал, что экономические санкции станут первой мерой возмездия, если враждебность России обострится. Руководители хотят, чтобы Германия сотрудничала с «Северным потоком-2» и ответила европейским союзникам.

«Соединенные Штаты рассматривают газопровод« Северный поток-2 »как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительных слоев евроатлантического сообщества», — заявила во вторник журналистам помощник госсекретаря Карен Танфрид. Он отрицал подробные обсуждения с Берлином, заявив, что два союзника тесно сотрудничают.

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Официальные лица Белого дома от комментариев отказались. МИД Германии не ответил на запросы о комментариях.

Трубопровод «Северный поток» протяженностью 765 миль — это особый проект Кремля, который позволит России отказаться от транспортной сети, проходящей через Украину, которая будет иметь больше возможностей для обеспечения энергией Германии, Центральной и Западной Европы. Это, по словам госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США, делает трубопровод источником влияния.

Члены Конгресса нацелены на Северный поток Оказывайте давление на Питона. В соответствии с соглашением, достигнутым на прошлой неделе, закон, который, как ожидается, будет представлен на рассмотрение Сената США в следующем месяце, требует, чтобы руководство Байдена применило санкции в течение 15 дней к швейцарской российской компании Nord Stream 2 AG, которая построила трубопровод.

Если администрация захочет отменить санкции, предложенный закон потребует одобрения Конгресса, как это было в начале этого года.

Мистер. Через несколько недель после прихода к власти правительства Шоулза его предшественница Ангела Меркель подала в отставку. Сообщил, что будет придерживаться соглашения, достигнутого с Python в июле. В соответствии с соглашением Германия пообещала «ограничить экспортные возможности России в Европу в энергетическом секторе» или в других областях, если Россия осуществит агрессию против Украины.

Мистер. В правящую коалицию Шоулза входят «зеленые», которые возглавляют министерства иностранных дел и экономики и давно выступают против «Северного потока — 2». «В случае дальнейшего расширения этот газопровод не сможет быть введен в эксплуатацию», — заявила немецкому телевидению министр иностранных дел Анналена Бербах. Станция ZDF Berlin сделала серьезное заявление о проекте в начале этого месяца.

Канцлер Германии Олаф Скоулз заявил, что газопровод «Северный поток-2» является частным проектом, и его сертификация будет определяться «политически».

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Мауро Скробокна / Zuma Press





Любое решение об отмене проекта будет приниматься г-ном. Будет к Скоулзу. Он отказался комментировать в Брюсселе в четверг, будет ли это частью санкций, которые Европа рассматривает во время вторжения в Украину.

В течение многих лет Германия упорно боролась против санкций США, которые задерживали строительство «Северного потока-2». В мае руководство Байдена решило отменить санкции против Nord Stream 2 AG, подразделения российской газовой монополии Cosprom, и ее исполнительного директора.

Если Россия вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и их союзники предложат дополнительные варианты, включая санкции против российских банков. Администрация Байдена также находится под давлением с целью отправки военной техники в Украину. Члены Конгресса и Президент Украины призвали Соединенные Штаты и их союзников объявить санкции или возможные санкции перед любым вторжением в качестве дополнительного сдерживающего фактора.

Трубопровод был завершен в сентябре, и некоторые специалисты ожидали, что газ пойдет по трубопроводу в начале следующего года. В прошлом месяце Германия приостановила сертификацию того, что Nortstream 2AG может быть зарегистрирована в Германии или передать право собственности на недвижимость немецкой дочерней компании.

На пресс-конференции на прошлой неделе Йессен Хоманн, глава Федерального сетевого агентства Германии, сказал, что его офис еще не получил документов, подтверждающих переезд, и что, как только это произойдет, будет проведена проверка. Он сказал, что решение по трубопроводу не будет принято до второй половины 2022 года. — сказал Хоман.

После того, как Германия завершит рассмотрение, решение будет передано Европейской комиссии, руководящему органу ЕС в Брюсселе, у которой есть еще четыре месяца для изучения этого вопроса. В Законе ЕС об энергетике также говорится, что собственники газа и его распределительная система должны быть отдельными организациями.

Представитель Nord Stream 2 AG отказался комментировать официальное заявление в четверг.

Представитель компании сообщил, что в октябре трубопровод был заполнен тестовым газом.

Автор статьи Георгий Концев из Берлина.

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