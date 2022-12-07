США внесли в черный список компании за помощь российской армии

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Администрация Байдена в среду добавила 24 компании и другие организации в свой список экспортного контроля за поддержку российской военной или оборонно-промышленной базы, ядерную деятельность Пакистана или поставки иранской электронной компании.

Министерство торговли заявило, что организации, базирующиеся в Латвии, Пакистане, России, Сингапуре и Швейцарии, были добавлены из соображений национальной безопасности и внешней политики США.

В число компаний входят латвийская Fiber Optic Solutions, производящая волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская АО Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний. Компания заявляет, что создает и продает широкий спектр ИТ-решений, включая производство аппаратного обеспечения.

В список также входят РНИЦ АО «Электронные вычисления», ООО «Файберсенс», НПП «Оптолин», АО ПКК «Миландр»; ООО «Миландр ЭК»; АО «ИКС «Меландер»; Милур ИС, ООО; (ООО) Комплекс точного электронного производства (МПК) Меландер; и АО «Росэлектроника», базирующаяся в Швейцарии, Milur SA.

Министерство торговли также добавило четыре торговые и снабженческие компании в Сингапуре для поставок или попыток поставок иранской компании по производству электроники Pardazan Namad Arman System.

(PASNA), которая была санкционирована Министерством финансов США в 2018 году.

Администрация Байдена также добавила 10 компаний в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по ее словам, представляют неприемлемый риск использования или переключения предметов для ядерной деятельности Пакистана, не находящейся под гарантиями, или участия в «деятельности Пакистана, связанной с ядерным и ракетным распространением».

Ни в одной из компаний не удалось немедленно связаться для комментариев.

Соединенные Штаты агрессивно использовали экспортный контроль и список юридических лиц, чтобы наказать компании за их поддержку российских вооруженных сил и ограничить поток иностранных технологий в Россию после того, как Москва вторглась в Украину в феврале.

Поставщики товаров из США должны получить специальную лицензию, которую трудно получить, прежде чем отправлять их компаниям, добавленным в список.

(Отчетность Дэвида Шепердсона и Карен Фрейфилд) Редактирование Ника МакФи

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