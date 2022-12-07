США внесли в черный список компании за помощь российской армии

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Администрация Байдена в среду добавила 24 компании и другие организации в свой список экспортного контроля за поддержку российской военной или оборонно-промышленной базы, ядерную деятельность Пакистана или поставки иранской электронной компании.
Министерство торговли заявило, что организации, базирующиеся в Латвии, Пакистане, России, Сингапуре и Швейцарии, были добавлены из соображений национальной безопасности и внешней политики США.
В число компаний входят латвийская Fiber Optic Solutions, производящая волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская АО Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских ИТ-компаний. Компания заявляет, что создает и продает широкий спектр ИТ-решений, включая производство аппаратного обеспечения.
В список также входят РНИЦ АО «Электронные вычисления», ООО «Файберсенс», НПП «Оптолин», АО ПКК «Миландр»; ООО «Миландр ЭК»; АО «ИКС «Меландер»; Милур ИС, ООО; (ООО) Комплекс точного электронного производства (МПК) Меландер; и АО «Росэлектроника», базирующаяся в Швейцарии, Milur SA.
Министерство торговли также добавило четыре торговые и снабженческие компании в Сингапуре для поставок или попыток поставок иранской компании по производству электроники Pardazan Namad Arman System.
(PASNA), которая была санкционирована Министерством финансов США в 2018 году.
Администрация Байдена также добавила 10 компаний в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по ее словам, представляют неприемлемый риск использования или переключения предметов для ядерной деятельности Пакистана, не находящейся под гарантиями, или участия в «деятельности Пакистана, связанной с ядерным и ракетным распространением».
Ни в одной из компаний не удалось немедленно связаться для комментариев.
Соединенные Штаты агрессивно использовали экспортный контроль и список юридических лиц, чтобы наказать компании за их поддержку российских вооруженных сил и ограничить поток иностранных технологий в Россию после того, как Москва вторглась в Украину в феврале.
Поставщики товаров из США должны получить специальную лицензию, которую трудно получить, прежде чем отправлять их компаниям, добавленным в список.
(Отчетность Дэвида Шепердсона и Карен Фрейфилд) Редактирование Ника МакФи
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