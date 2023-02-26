США возлагают на Россию дополнительные широкие расходы

Ровно год назад Россия начала жестокую и ничем не спровоцированную полномасштабную войну против Украины. Мы по-прежнему привержены поддержке народа Украины и удвоению наших усилий по привлечению к ответственности за войну Кремля.

Наши экономические санкции, экспортный контроль и тарифы, о которых мы объявили на этой неделе в координации с «Большой семеркой», показывают, что мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на президента Путина, чтобы ему было труднее вести его жестокой войне и продолжают ослаблять способность российской экономики подпитывать непрекращающуюся агрессию.

В рамках сегодняшних действий Государственный департамент выявил более 60 физических и юридических лиц, причастных к проведению агрессивных общегосударственных операций и политики России в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах Российской Федерации. В число этих целей входят министры правительства России, губернаторы и высокопоставленные чиновники, а также шесть физических и трех юридических лиц, действующих в оккупированных Россией частях Украины, способствующих хищению зерна и управляющих от имени России.

Кроме того, министерство определяет три организации, занимающихся расширением мощностей России по производству и экспорту энергии в будущем. Эти обозначения включают организации, участвующие в проектировании и строительстве терминала «Северная бухта» в рамках проектов «Восток Ойл». Эти меры разработаны таким образом, чтобы избежать текущего ограничения производства, чтобы свести к минимуму нарушение рынка.

Сегодняшние санкции также распространяются на четырех физических и 22 юридических лица в высокотехнологичном секторе России. В частности, Департамент нацелился на производителей и разработчиков аппаратного и программного обеспечения для российских возможностей по сбору разведывательной информации через Систему оперативных исследований в рамках наших усилий по уменьшению способности России насильственно расширять свой имперский проект по всему миру.

Кроме того, министерство назначает три крупные компании, занимающиеся разработкой и эксплуатацией российского ядерного оружия, а также три российских гражданских атомных предприятия в организационной структуре Росатома. Принимая эти меры, мы подчеркиваем, что Россия использует энергоресурсы, в том числе в ядерной сфере, для оказания политического и экономического давления на своих глобальных клиентов. Мы также определяем тех, кто причастен к незаконному контролю Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине. Военные атаки России на ЗАЭС и последующий захват ЗАЭС только высветили глобальную озабоченность по поводу безопасности ядерной энергетики и подорвали усилия Кремля изображать из себя ответственного поставщика продуктов ядерной энергетики.

Чтобы еще больше подорвать способность Путина вести войну, министерство финансов вводит санкции в отношении финансовых учреждений, включая дополнительные банки, которые поддерживают российскую экономику, десятков российских оборонных предприятий и десятков субъектов из третьих стран, связанных с деятельностью, направленной на уклонение от санкций. Кроме того, чтобы усилить давление на российскую военную машину, министерство финансов также работает над тем, чтобы объявить металлургический и горнодобывающий сектор российской экономики объектом санкций и назначить четыре организации для работы или работы в металлургическом и горнодобывающем секторе.

В рамках сегодняшних усилий по увеличению расходов президента Путина президент Байден объявил о дополнительном повышении тарифов на ряд товаров из России. Президент повысил тарифы на большинство полезных ископаемых и минеральных продуктов до 70 процентов, нацеленных на этот жизненно важный сектор российской экономики. Президент также повысил тарифы на дополнительные российские товары до 35 процентов. Эти меры направлены на борьбу с ключевыми российскими сырьевыми товарами, которые приносят Кремлю доход, и при этом снижают зависимость США от России.

Сегодня Министерство торговли опубликовало четыре правила, налагающие дополнительные экспортные ограничения на Россию, Беларусь и Иран, а также на организации в третьих странах в ответ на продолжающееся нападение России на Украину. Первое правило направлено на повышение эффективности многосторонних санкций против России за счет ограничения доступа к элементам, обеспечивающим российский военный потенциал, и к источникам доходов, которые могут поддерживать этот потенциал. Второе правило налагает новые меры экспортного контроля на Иран, Россию и Беларусь в связи с использованием Россией иранских беспилотников в ее продолжающейся войне против Украины. Третья и четвертая базы дополняют список организаций в России, которые поддерживают российские военные операции или российские фильтрационные операции в оккупированных регионах Украины, а также организаций в третьих странах, включая Китай, которые вносят свой вклад в военную или оборонно-промышленную базу России.

Наконец, Государственный департамент объявляет о шагах по введению визовых ограничений в отношении 1219 российских военнослужащих, включая офицеров, за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Эти усилия осуществляются в соответствии с политикой раздела 212(a)(3)(c) Закона об иммиграции и гражданстве, которая ограничивает выдачу виз тем, кто, как считается, поддерживал, активно участвовал или нёс ответственность за руководство или иное санкционирование таких действий.

Российские военные чиновники Артем Игоревич Городилов, Алексей Сергеевич Булгаков и Александр Александрович Васильев были привлечены к ответственности по статье 7031(c) за их причастность к грубым нарушениям прав человека, совершенным в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных. Согласно этим полномочиям, Городилов, Булгаков, Васильев и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты.

США продолжают сплачивать мир в поддержку Украины. Наши сегодняшние действия еще более эффективны, потому что мы предпринимаем их совместно с нашими партнерами по «большой семерке», демонстрируя наше неизменное единство в действиях, направленных на то, чтобы Россия оплатила расходы на ее жестокую войну. Украина для всех нас является символом свободы. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это возможно.

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