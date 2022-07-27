США выделяют 500 миллионов долларов на поддержку стран, пострадавших от войны с Россией

Правительство США выделило Европейскому банку реконструкции и развития взнос в размере 500 миллионов долларов для поддержки предприятий и государственных служб, пострадавших от войны России на Украине, а также в других пострадавших от войны странах.

Он сказал это в пресс-релиз Об этом сообщает Укринформ.

«Этот вклад подтверждает нашу поддержку народа Украины в защите своей страны от неоправданной и неоправданной войны России», — сказала Алексия Латортью, помощник госсекретаря по международной торговле и развитию.

По данным Минфина США, это финансирование поддержит немедленное реагирование на кризисы, главным образом в Украине, в том числе: потребности в энергетической безопасности; продовольственная безопасность, включая критически важную инфраструктуру в области транспорта и логистики, а также прямое финансирование фермеров и экспортеров; и поддержка уязвимых групп и внутренне перемещенных лиц.

Примечательно, что для вклада США будет использовано не менее 1 миллиарда долларов инвестиций ЕБРР, которые помогут восстановить экономическую активность с помощью инструментов распределения рисков и мобилизовать других доноров. Это финансирование также будет поддерживать гранты технической помощи для поддержки МСП, улучшения деловой среды и снижения рисков отсутствия продовольственной и энергетической безопасности.

Министерство финансов США добавило, что этот вклад является частью пакета поддержки Украины на сумму 40 миллиардов долларов, который был подписан президентом Байденом в мае.