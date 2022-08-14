США выразили обеспокоенность Индии

Санкции США, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину в феврале, запрещают импорт в Соединенные Штаты энергоносителей российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.
«Оказывается, индийское судно встретило посреди морей российский нефтяной танкер, забрало нефть посреди морей, прибыло в порт в Гуджарате, там она была переработана и превращена в дистиллят. это на самом деле идет на создание одного», — сказал Батра на церемонии в Одише, воздвигнутой в честь 75-летия независимости Индии.
«Я воспроизвел этот корабль и плыл без цели. Среди морей я приветствовал цель, пока она не встала на свой курс и не направилась в Нью-Йорк. Вот как работает война. Она работает странным образом».
Батра не назвал корабль и не сообщил никаких других подробностей.
Посольство США в Нью-Дели не дало никаких комментариев.
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после вторжения в Украину, ранее закупая ее очень мало.
Россия традиционно является крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, и Нью-Дели не осудил агрессию Москвы против Украины, хотя и призвал к прекращению насилия.
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