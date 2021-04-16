США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции за вмешательство в выборы

В четверг администрация Байдена объявила о высылке 10 российских дипломатов и введении санкций против почти тридцати человек и компаний, поскольку она пытается привлечь к ответственности Кремль за вмешательство в прошлогодние президентские выборы и проникновение в федеральные агентства.

Эти радикальные меры направлены на то, чтобы наказать Россию за меры, которые, по словам официальных лиц США, сокращают основу американской демократии и сдерживают будущие действия, возлагая на Москву экономические издержки, в том числе ограничивая ее способность занимать деньги. Санкции наверняка усугубят напряженность в отношениях с Россией, которая пообещала ответ, даже несмотря на то, что президент Джо Байден сказал, что администрация могла бы принять более карательные меры, но предпочла не делать этого в интересах сохранения стабильности.

«Мы не можем позволить иностранной державе безнаказанно вмешиваться в наш демократический процесс», – сказал Байден в Белом доме.

Санкции, введенные в отношении шести российских компаний, поддерживающих кибернетические усилия страны, представляют собой первые ответные меры против Кремля за взлом, известный как взлом SolarWinds, поскольку Соединенные Штаты прямо связывают взлом с СВР, российским разведывательным агентством. Хотя такие миссии по сбору разведывательной информации не редкость, официальные лица заявили, что они полны решимости отреагировать из-за масштабов операции и высокой стоимости вмешательства в дела частных компаний.

В рамках того же указа США также объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц, обвиненных в попытке вмешательства в прошлогодние президентские выборы, в том числе путем распространения дезинформации. В прошлом месяце официальные лица США заявили в рассекреченном отчете, что президент России Владимир Путин санкционировал операции влияния, чтобы помочь Дональду Трампу в его неудавшейся заявке на переизбрание президентом, хотя нет никаких доказательств того, что Россия или кто-либо другой, кроме голосования.







Меры, которые администрация предсказывала в течение нескольких недель, указывают на более жесткую позицию в отношении Путина, которого Трамп неохотно критиковал, даже когда его администрация продолжает вводить санкции в отношении Москвы. Это был второй крупный внешнеполитический шаг администрации за два дня после объявления о выводе войск из Афганистана. Пока что Байден сосредоточился в основном на пандемии коронавируса и экономике в первые месяцы своего президентского срока.

Байден заявил в четверг, что, когда Путин несколько дней назад сообщил о предстоящих мерах, в том числе о высылке 10 дипломатов, некоторые из которых являются представителями российских спецслужб, он сказал российскому лидеру: «Мы могли бы пойти дальше, но мы решили не делать этого». сделать это. Сделай это. “

Он сказал: «Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений».

Однако российские официальные лица заявили о быстрой реакции: заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что «в ближайшее время будет применен ряд ответных мер».

Ожидаются и другие действия США, хотя администрация вряд ли о них объявит. Официальные лица сообщили, что их ответ России будет видимым и невидимым.

Санкции, объявленные в четверг, являются последними из серии мер, принятых сменяющими друг друга президентскими администрациями для противодействия российскому поведению, которое воспринимается как враждебное. Неясно, повлияют ли новые меры США на поведение, особенно с учетом того, что предыдущие действия США – изгнание отдельных дипломатов Трампа и Барака Обамы во время их президентства – не смогли положить конец российскому пиратству.

Но эксперты предполагают, что этот последний раунд, даже если он не гарантирует сдерживания кибератак, может иметь больший резонанс из-за его финансовых последствий: что затрудняет для России заимствование денег, не позволяя американским банкам покупать российские облигации непосредственно у Центрального банка России. Россия. , Фонд национального благосостояния России и Министерство финансов. Это может затруднить усилия России по привлечению капитала и остановить компании в ведении бизнеса в России.

Дэниел Фрид, бывший помощник госсекретаря, сказал, что влияние санкций и готовность США ввести издержки будут уравновешены Путиным, оценивая свои следующие шаги, хотя маловероятно, что его поведение будет сосредоточено на «180 градусов». ” Для европейских и евразийских дел.

«Вопрос в том, как мы можем отразить агрессию Путина, сохраняя при этом открытые каналы связи и продолжая сотрудничать с Россией в областях, представляющих общий интерес», – сказал Фрид. «И мне кажется, что администрация Байдена проделала очень хорошую работу по построению отношений именно таким образом».

Эрик Лорбер, бывший сотрудник министерства финансов, сказал, что администрация «определенно пытается сбалансировать давление на Россию, давление на Россию и, в то же время, не участвовать в полномасштабной экономической войне».

Белый дом не вводил санкции, связанные с отдельными сообщениями о том, что Россия подталкивала Талибан к нападению на американские и союзные силы в Афганистане, вместо этого заявив, что Байден использовал дипломатические, военные и разведывательные каналы для ответа.

Сообщения о предполагаемых «грантах» появились в прошлом году, а администрация Трампа подверглась критике за то, что она не подняла этот вопрос напрямую с Россией. В четверг официальные лица администрации заявили, что у них низкий или средний уровень доверия к этим разведданным, отчасти из-за способов получения информации.

Среди компаний, подпадающих под санкции, есть веб-сайты, которые, по словам официальных лиц США, служат прикрытием для российских спецслужб и распространяют дезинформацию, в том числе статьи, в которых говорится о широкомасштабном мошенничестве на выборах в 2020 году. В числе пострадавших – Константин Климник, российский и украинский политический советник, который работал. С бывшим Трампом. Руководитель избирательной кампании Пол Манафорт, которому предъявлено обвинение в расследовании, проведенном спецсоветником России Робертом Мюллером.

В четверг министерство финансов сообщило, что Килимандж предоставил данные о мнении и стратегии для российских спецслужб. В офисе Мюллера заявили, что не смогли определить, что Килиманик сделал с данными опроса после того, как они были получены в ходе кампании Трампа.

Также в санкционный список попали первый заместитель главы администрации Кремля Алексей Громов и несколько лиц, связанных с Евгением Пригожиным, бизнесменом, имеющим тесные связи с президентом России, которого прозвали «шеф-поваром Путина» за его службу в Кремле, и многие другие. подставные компании, которые заявляют, что Соединенные Штаты помогают Пригожину уклоняться от ранее вынесенных штрафов.

Байден сказал Путину, что санкции будут введены ранее на этой неделе. Но официальные лица администрации ясно дали понять в своих контактах с российской стороной, что они надеются избежать «нисходящей спирали» в отношениях, по словам высокопоставленного чиновника администрации, который сообщил журналистам на условиях анонимности после объявления санкций.

На этой неделе два лидера получили второй напряженный звонок, в котором Байден сказал Путину «снизить напряженность» после наращивания военной мощи России на границе с Украиной, и сказал, что Соединенные Штаты «будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов» в отношении вмешательства России. и вмешательство в выборы.

В телеинтервью в прошлом месяце Байден ответил: «Да», когда его спросили, считает ли он Путина «убийцей». Он сказал, что дни американского «государственного переворота» против Путина закончились. Позже Путин отозвал своего посла в Соединенных Штатах и ​​сослался на историю рабства в Соединенных Штатах, резню коренных американцев и атомную бомбардировку Японии во время Второй мировой войны.

Официальные лица США все еще борются с последствиями вторжения SolarWinds, которое затронуло такие агентства, как Казначейство, Юстиция, Энергетика и Министерство внутренней безопасности, и все еще оценивают, какая информация могла быть украдена. Взлом выявил слабые места в частной цепочке поставок, а также уязвимости в системе киберзащиты федерального правительства.

(AP)