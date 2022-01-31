США: в понедельник Россия столкнется с давлением в ООН из-за украинского кризиса

Посол США в ООН пообещал, что Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию на заседании в понедельник, чтобы обсудить наращивание Москвой войск вблизи Украины и растущие опасения, что она планирует вторжение.

Наши голоса едины в призыве к русским четко изложить свою позицию, заявила посол Линда Томас Гринфилд в программе ABC на этой неделе в воскресенье. Мы заходим в комнату, готовые их слушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду».

Наращивание Россией примерно 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной вызывает все более сильные предупреждения Запада о том, что Москва намерена вторгнуться. Россия, в свою очередь, требует от НАТО обязаться не допустить в альянс Украину, прекратить размещение оружия НАТО у границ России и оттеснить свои силы из Восточной Европы.

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев в воскресенье отверг предупреждения Запада о вторжении.

Его цитирует государственное информационное агентство ТАСС, которое в это время заявило, что Россия угрожает Украине, что совершенно абсурдно. Мы не хотим войны и не хотим ее вовсе».





США и страны Евросоюза заявляют, что российское вторжение приведет к жестким санкциям. В воскресенье глава комитета Сената США по международным отношениям поднял вопрос об упреждающем введении некоторых санкций.

Сенатор Боб Менендес сказал CNN, что некоторые санкции могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала с кибератаками на Украину, ложными операциями и попытками подорвать украинское правительство внутри страны.

По словам Менендеса, в случае вторжения Россия столкнется с суровыми санкциями, включая действия против российских банков, которые могут серьезно подорвать российскую экономику и увеличить смертоносную помощь украинским военным.

Понятно, что санкции будут намного сильнее тех, которые были введены после аннексии Россией Крыма у Украины в 2014 году. Эти санкции признаны неэффективными.

Россия давно возмущается предоставлением членства в НАТО странам, которые когда-то были частью Советского Союза или находились в его сфере влияния как члены Варшавского договора.

НАТО уже подошло к Украине. В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что эту страну тоже хотят затащить туда, хотя все понимают, что Украина не готова и не может способствовать укреплению безопасности НАТО.

Украина годами стремилась к членству в НАТО, но перспективы вступления кажутся маловероятными, поскольку страна борется за достижение политической стабильности и борется с коррупцией.

Сенатор США Дик Дурбин, член украинского Сената, предположил, что поддержка Украиной стремлений НАТО может ускорить дипломатическое решение нынешнего кризиса.

Если президент Украины Владимир Зеленский решит, «что будущее членство, если есть один член НАТО для Украины, и вопрос об оккупации Украины Россией — это две вещи, которые должны быть на столе, я думаю, мы можем двигаться к решению этого вопроса, — сказал Дурбин в эфире NBC.

Украина не показала никаких признаков того, что она готова пойти на компромисс в отношении потенциального членства в коалиции.

Лавров также подчеркнул заявление России о том, что расширение НАТО представляет собой угрозу, заявив, что альянс ведет наступательные действия за пределами своих государств-членов.

Его сложно назвать защитным. Он сказал: Не забывайте, что они бомбили Югославию почти три месяца, вторглись в Ливию, нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, и как они действовали в Афганистане.

Соединенные Штаты и НАТО официально отвергли требования России остановить расширение НАТО, хотя Вашингтон определил области, в которых можно было бы вести переговоры, дав надежду на то, что, возможно, удастся избежать войны.

Президент России Владимир Путин не делал никаких публичных заявлений о реакции Запада. Лавров сказал, что позиция Запада оставляет мало шансов на достижение соглашения, хотя он также сказал, что Россия не хочет войны.

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