США говорят об «активной работе» с Польшей по отправке самолетов в Украину | военные новости между россией и украиной

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты работают над соглашением с Польшей о предоставлении Украине реактивных истребителей на фоне российского вторжения.

«Сейчас мы серьезно рассматриваем вопрос самолетов, которые Польша может поставить Украине, и смотрим, как мы могли бы заблокировать их, если Польша решит поставить эти самолеты», — сказал он журналистам в воскресенье во время визита в Молдову. . «Я не могу говорить о сроках, но могу сказать, что мы очень активно смотрим на это».

Его комментарии прозвучали после того, как лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил в своем заявлении, что президент Украины Владимир Зеленский во время субботнего телефонного разговора с членами Конгресса США попросил Вашингтон содействовать передаче подержанных российских самолетов восточноевропейским союзникам.

Между тем, несколько новостных агентств сообщили, что США и Польша вместе работают над поставкой в ​​Украину боевых самолетов советской польской эпохи.

Четыре американских чиновника сообщили Politico, что два правительства работают над сделкой, и вопрос о том, как транспортировать самолеты, является самой большой трудностью в потенциальной договоренности.

«Мы работаем с поляками по этому вопросу и консультируемся с остальными нашими союзниками по НАТО», — заявил Politico представитель Белого дома.

«Мы также работаем над возможностями, которыми мы могли бы заполнить Польшу, если она решит перебросить самолеты в Украину».

«Мы не стоим на пути»

Представитель министерства обороны США подтвердил Wall Street Journal, что Вашингтон работает с союзными странами, чтобы предоставить Украине самолеты российского производства, добавив, что американские военные ответят американскими боевыми самолетами.

Украинские военные летчики проходят обучение на боевых самолетах российского производства.

Но Ассошиэйтед Пресс сообщило, что, похоже, возникла логистическая проблема с отправкой F-16 в Польшу или другим восточноевропейским союзникам из-за отставания в производстве.

«Эти страны, по сути, должны были бы отдать свои МиГи украинцам и принять гарантийный документ от США на F-16. Ситуация еще более осложняется тем, что следующая партия F-16 предназначена для Тайваня, и Конгресс будет не хочет откладывать эти поставки, поскольку это выглядит в Китае.

Зеленский также разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом в субботу, но в заявлении Белого дома говорится, что два лидера обсудили действия США, союзников и частного сектора по сдерживанию России, не касаясь вопроса боевых самолетов.

В субботу Блинкин встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на границе между Польшей и Украиной и сказал после встречи: «Мы обо всем говорим и над этим работаем».

«Весь мир на стороне Украины, так же как я стою здесь, в Украине, со своим другом», — сказал Блинкен.

Как сообщает Wall Street Journal, во время телефонного разговора с членами Конгресса Зеленский также повторил призыв к созданию бесполетной зоны над Украиной и к тому, чтобы Соединенные Штаты прекратили покупать российскую нефть.

Президент Украины ранее заявил, что отсутствие бесполетной зоны позволило России продолжить бомбардировки украинских городов. Он также раскритиковал НАТО за отказ ввести бесполетную зону, предупредив, что «все, кто умрет с сегодняшнего дня, также умрут из-за вас».

Президент России Владимир Путин предостерег западные державы от бесполетной зоны, заявив, что это будет рассматриваться как прямой шаг в военном конфликте между российскими и украинскими войсками.

В конце прошлого месяца Россия развязала полномасштабное вторжение в Украину, вызвав шок по всему миру.

С тех пор западные страны ударили по российской экономике разрушительными санкциями, включая удаление крупных российских банковских структур из глобальной системы переводов SWIFT.

Многие западные страны также оказали Украине военную и гуманитарную помощь.