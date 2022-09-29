США готовятся ввести новые санкции против России из-за планов аннексии

ВАШИНГТОН (Рейтер) — В ближайшие дни Соединенные Штаты возложат на Москву экономические издержки в связи с «фиктивными» российскими референдумами на оккупированной Украине, заявил в среду Государственный департамент, поскольку представители администрации Байдена рассчитывают на финансирование и проведение референдумов. Энергетические секторы должны принять санкционные меры в будущем.

«Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Россию, а также на физических и юридических лиц, которые помогают поддержать ее попытку территориального захвата», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Вы можете ожидать от нас дополнительных мер в ближайшие дни».

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Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер заявила, что меры будут включать введение санкций против физических и юридических лиц внутри и за пределами России, поддерживающих аннексию.

В среду Москва готовится аннексировать часть Украины, обнародовав то, что она назвала статистикой голосования, показывающей поддержку в четырех частично оккупированных провинциях для присоединения к России, после чего Киев и Запад осудили незаконные фальшивые референдумы, проведенные под дулом пистолета. Читать далее

Поддерживаемые Россией власти утверждают, что в течение пяти дней проводили референдумы на территориях, составляющих около 15% территории Украины.

Жан-Пьер заявил, что Соединенные Штаты не признают территории, аннексированные Россией через территорию Украины.

«По нашей информации, каждый аспект процесса референдума был заранее спланирован и скоординирован Кремлем», — сказала она.

Президент Владимир Путин мог бы объявить об аннексии в своей речи в течение нескольких дней, немногим более недели с тех пор, как он одобрил два референдума, приказал провести военную мобилизацию дома и пригрозил защитить Россию ядерным оружием, если это необходимо.

Ранее в среду глава отдела координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен заявил комитету Сената по международным отношениям, что Вашингтон рассмотрит финансовый сектор, высокие технологии, особенно для использования энергии, и нарушителей прав человека в будущих санкционных мерах.

«Будет больше твердости. Мы работаем над новыми санкциями», — сказал О’Брайен комитету.

Российские резервисты садятся в автобус на сборном пункте в рамках частичной мобилизации сил, направленной на поддержку военной кампании страны в Украине, в городе Волжский Волгоградской области, Россия, 28 сентября 2022 года. REUTERS/Stringer Читать далее

«Все на столе», — сказал он.

Соединенные Штаты ввели несколько траншей санкций против Москвы после вторжения России в Украину в феврале, в результате которого города превратились в руины, а тысячи людей погибли или получили ранения.

Предыдущие санкции США включали сокращение импорта Москвой передовых технологий, таких как полупроводники, датчики и навигация, которые, как ожидается, нанесут ущерб долгосрочной способности России производить ископаемое топливо, такое как нефть.

Но сенаторы оказали давление на О’Брайена и Элизабет Розенберг, помощника министра финансов по финансированию терроризма и финансовым преступлениям, по поводу санкций США в отношении российского энергетического сектора.

Вашингтон и его партнеры по G7 заявили, что они будут ограничивать цены на российскую нефть, но воздержались от прямого нападения на крупные российские энергетические компании из-за опасений по поводу цен на энергоносители и поставок.

«Сейчас крупнейшим источником твердой валюты в России является продажа энергоресурсов, — сказал Розенберг.

«Именно в области энергетики мы должны сосредоточить свое внимание, чтобы лишить Россию этих доходов».

О’Брайен предупредил, что Индии, которая покупает больше российской нефти, чем до вторжения 24 февраля, пора пересмотреть свое геополитическое позиционирование.

В то время как закупки Индии осуществлялись со скидкой, более высокие объемы помогли экономике Москвы. Соединенные Штаты и другие страны G7 надеются, что Индия присоединится к плану ограничения цен на российскую нефть к декабрю, чтобы еще больше сократить доходы Москвы от экспорта нефти, помогая финансировать военную машину.

О’Брайен также сказал, что Вашингтон продолжит работу с Китаем, чтобы убедиться, что он понимает санкции США и их влияние на взаимодействие Китая с Россией.

Игнорируя Россию, Москва сосредоточилась на сотрудничестве с Китаем. Две страны увеличили товарооборот, и российские компании начали выпуск облигаций в юанях.

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Дополнительные репортажи Дафны Псалидакис, Тимоти Гарднера, Саймона Льюиса и Гаррета Реншоу; Под редакцией Дипы Бабингтон, Андреа Риччи, Маргариты Чой и Джонатана Отиса

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