США готовятся ввести новые санкции против России в четверг

Авторы Тревор Ханикатт, Хумира Памук и Стив Холланд

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Соединенные Штаты объявят о санкциях в отношении России уже в четверг из-за предполагаемого вмешательства в выборы и злонамеренной киберактивности, нацеленной на несколько физических и юридических лиц, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Один человек сказал, что санкции, в которые, как ожидается, войдут 30 организаций, будут связаны с приказом о высылке около 10 российских чиновников из Соединенных Штатов.

Ожидается, что США также объявят о новых радикальных мерах, направленных на суверенный долг страны, путем ограничения способности финансовых институтов США торговать таким долгом, согласно другому источнику.

Белый дом, Госдепартамент и Казначейство не сразу ответили на запросы о комментариях.

Эта мера добавит нового холода в и без того ледяные отношения между Вашингтоном и Москвой, которые стали испытанием терпения Запада в отношении наращивания военной мощи вблизи Украины.

Широко распространенные санкции будут отчасти в ответ на нарушение кибербезопасности, затронувшее программы SolarWinds Corp, которое, по словам правительства США, скорее всего, организовано Россией. Взлом предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.

Глава Microsoft Брэд Смит охарактеризовал атаку, которая была идентифицирована в декабре, как «самую крупную и изощренную атаку, которую когда-либо видел мир».

Соединенные Штаты также намерены наказать Москву за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. В своем отчете в прошлом месяце американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин, вероятно, направил усилия на то, чтобы попытаться свести выборы к тогдашнему президенту Дональду Трампу и дистанцироваться. сам от нынешнего президента Джо Байдена.

Байден также пообещал принять меры в связи с сообщениями о том, что Россия наградила боевиков Талибана за убийства американских войск в Афганистане.

Ожидаемые шаги администрации Байдена, вероятно, обострят напряженность в отношениях, которая упала до нового минимума после холодной войны в прошлом месяце после того, как Байден заявил, что считает Путина «убийцей».

История продолжается

Во вторник во время телефонного разговора Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты будут действовать «решительно» в защиту своих интересов в ответ на эти действия, согласно сообщению официальных лиц США о звонке.

Байден также предложил встречу с Путиным «в третьей стране», которая могла бы позволить лидерам найти области для совместной работы.

В последние несколько недель Вашингтон и его союзники по НАТО были встревожены большим скоплением российских войск возле Украины и на Крымском полуострове, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году.

Предвидя новые санкции, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на прошлой неделе журналистам: «Враждебность и непредсказуемость действий Америки вынуждают нас в целом готовиться к наихудшему сценарию».

(Совместные отчеты Тревора Ханикатта, Хумиры Памук и Стива Холланда; совместные отчеты Дафны Псалидакис; редактирование Тима Ахмана и Майкла Берри)