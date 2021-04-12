Если Россия решит начать широкомасштабную агрессию против Украины, США ответят беспрецедентным экономическим ударом по оккупанту, который будет сильнее нынешних санкций.

В интервью на эту тему “Украинская правда” Сказал Андрей Пионтковский, активист российской оппозиции и аналитик. По его словам, такая поддержка Украины со стороны партнеров США не важнее военной поддержки.

В случае оккупации американцы предпримут действия, если попытаются захватить Украину или ее часть. Наказания мучительны. Но это шипы по большому счету. Америка будет вести тотальную экономическую войну. Это означает разрыв со SWIFT, нефтяное эмбарго и так называемый российский триллион – Истоки олигархии и власти, близкой к Путину, – сказал Пиронковский.

Он выразил уверенность, что, хотя американцы не будут отправлять войска воевать на Украине, все остальное будет сделано в отношении военной поддержки. Это поставка оружия, прибытие советников и инструкторов, присутствие кораблей в Черном море.

Все эти меры полностью разрушительны для экономики России. Пока ни одного выстрела не последовало, но уже сейчас видно, насколько напряженно поведение рубля на фондовых рынках. Путин сумасшедший в этой слабой игре«, – сказал рекламодатель.

«Пересекая границу, страшно начинать настоящую войну. Что ему делать? Стоит ли сдерживаться? К сожалению, это уровень безумия, который разыгрывают российские СМИ». Путин и его окружение готовятся к катастрофическим действиям против России«, – лаконично сказал он.

Как было объявлено OBOZREVATELЛидер партии Фронт ранее озвучивал аналогичную сцену. Европейский парламент (Европейская народная партияМанфред Вебер. Он предложил увеличить российские силы на востоке Украины. ES США реагируют на санкции против РФ – приостанавливают и устраняют счета олигархии Россия из платежной системы SWIFT… в России его слова вызвали Политические связи с общественностью.