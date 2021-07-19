США добавили шесть российских технологических компаний в список юридических лиц из-за обвинений в кибератаках – JURIST – Новости

Министерство торговли США Бюро промышленности и безопасности (к) добавлен Шесть российских компаний Список сущностей в пятницу.

Компаниям, включенным в Список юридических лиц, запрещено вести дела с гражданами США. Лица из США, желающие вести дела с компаниями, включенными в Список юридических лиц, должны подать заявку и получить разрешение в Банке международных расчетов.

Новые компании: Акционерное Общество Пасит, Федеральный военный инновационный технополис «Эра», Федеральное государственное автономное научно-исследовательское учреждение, Научно-исследовательский институт безопасности вычислений и автоматизации (СВА), Акционерное общество АСТ, Акционерное общество Позитченестиво О. Эти компании присоединяются к другим конкретным организациям, таким как Huawei, а также ко многим компаниям, работающим в Синьцзяне и Мьянме.

Было издано распоряжение о включении вышеуказанных компаний в список компаний в соответствии с требованиями, изложенными в Распоряжение 14024Запрет собственности в связи с конкретной вредной внешней деятельностью Правительства Российской Федерации, изданный 15 апреля 2021 года.

Распоряжение 14024 разрешает введение санкций против российских юридических и физических лиц, включая государственных чиновников, за вмешательство в выборы в США. Он также предусматривает санкции против людей, которые участвуют в кибератаках, вымогательстве в связи с поставками европейских энергоносителей, коррупции и убийствах. Указ, подписанный президентом Байденом, последовал за более ранними заявлениями его предвыборной кампании с критикой плохой реакции бывшего президента Трампа на российские атаки.

Лица из США, желающие продать свою продукцию компании, включенной в Список юридических лиц, должны подать заявку на лицензию в BIS.