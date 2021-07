США добавили 14 китайских компаний в экономический черный список Синьцзяна

В пятницу администрация Байдена добавила 14 китайских компаний и других организаций в свой экономический черный список в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и высокотехнологичным наблюдением в Синьцзяне.

Министерство торговли заявило, что компании «причастны к нарушениям прав человека при проведении китайской кампании репрессий, массовых задержаний и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, казахами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

Пекин отрицает предполагаемые нарушения.

Рейтер впервые сообщил о запланированных дополнениях в четверг вечером.

В их число входят Китайская академия электроники и информационных технологий; Синьцзян Лянхай Чуанчжи Информационная Технологическая Компания; Шэньчжэньская корпорация медных информационных технологий; Синьцзян, парусные информационные технологии; Информационные технологии Пекина Гелинг Шентонг; Компания Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co .; и Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

В общей сложности Министерство торговли заявило, что добавило 34 организации, в том числе некоторые из России и Ирана, а также пять других, которые напрямую поддерживают программы военной модернизации Китая, связанные с лазерами и системой управления боем.