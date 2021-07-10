США добавили 14 китайских компаний в экономический черный список Синьцзяна

В общей сложности Министерство торговли заявило, что добавило 34 организации, в том числе некоторые из России и Ирана, а также пять других, которые напрямую поддерживают программы военной модернизации Китая, связанные с лазерами и системой управления боем.

В их число входят Китайская академия электроники и информационных технологий; Синьцзян Лянхай Чуанчжи Информационная Технологическая Компания; Шэньчжэньская корпорация медных информационных технологий; Синьцзян, парусные информационные технологии; Информационные технологии Пекина Гелинг Шентонг; Компания Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co .; и Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Министерство торговли заявило, что компании «причастны к нарушениям прав человека при проведении китайской кампании репрессий, массовых задержаний и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, казахами и другими мусульманскими меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В пятницу администрация Байдена добавила 14 китайских компаний и других организаций в свой экономический черный список в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и высокотехнологичным наблюдением в Синьцзяне.

«Министерство торговли по-прежнему глубоко привержено принятию решительных и решительных мер по борьбе с организациями, которые допускают нарушения прав человека в Синьцзяне или которые используют американские технологии для подпитки дестабилизирующих усилий по модернизации вооруженных сил в Китае», – заявила министр торговли Джина Раймондо в заявлении.

В список также входят восемь организаций, которые содействуют экспорту американских материалов в Иран, и шесть организаций, которые участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, что, вероятно, будет способствовать продвижению российских военных программ.

Это решение последовало за решением министерства в прошлом месяце добавить пять других компаний и других китайских организаций в черный список из-за обвинений в принудительном труде в дальнем западном регионе Китая.

Китай отвергает обвинения в геноциде и принудительном труде в Синьцзяне и заявляет, что его политика необходима для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов, которые замышляют нападения и разжигают напряженность между уйгурским мусульманским большинством и хань, крупнейшей этнической группой Китая.

«Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний и отклонит попытки США вмешаться во внутренние дела Китая», – заявил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Последние действия показывают, что президент Джо Байден стремится оказать давление на Китай из-за того, что, по словам администрации, усугубляет нарушения прав человека в отношении уйгурского населения в Синьцзяне.

Как правило, организации, добавленные в экономический черный список, должны подавать заявки на получение лицензии в Министерство торговли и подвергаются строгой проверке, когда они запрашивают разрешение на получение товаров от поставщиков из США.

Это не первый случай, когда правительство США преследует китайские компании, связанные с обвинениями в высокотехнологичной слежке в Синьцзяне.

В 2019 году администрация Трампа добавила несколько крупнейших китайских стартапов в области искусственного интеллекта в свой экономический черный список из-за их отношения к мусульманским меньшинствам.

Министерство торговли Трампа нацелено на 20 китайских офисов общественной безопасности и восемь компаний, включая компанию видеонаблюдения Hikvision, а также лидеров в области технологий распознавания лиц SenseTime Group и Megvii Technology.