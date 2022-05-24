США закрывают России путь к погашению долга | Новости, спорт, вакансии

В среду Соединенные Штаты перекроют последний путь России к ее миллиардным долгам перед международными инвесторами, что сделает дефолт России впервые после большевистской революции неизбежным. Министерство финансов заявило в уведомлении, что не планирует продлевать лицензию, позволяющую России продолжать выплачивать свои долги через банки США. После первых раундов санкций Минфин выдал банкам лицензию на обработку любых платежей по облигациям из России. Это окно истекает в полночь 25 мая. Уже были признаки того, что администрация Байдена не желает продлевать крайний срок. На пресс-конференции, посвященной встречам министров финансов G7 в Кенигсвинтере, Германия, на прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен заявила, что окно открывается. «Чтобы предоставить период времени для упорядоченного перехода и дать возможность инвесторам продавать ценные бумаги».

«Ожидание состояло в том, что это было ограничено во времени», — сказала Йеллен.

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