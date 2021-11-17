США занесли Россию и Китай в черный список за свободу вероисповедания

Нигерия была исключена из списка в прошлом году. (Файл)

Вашингтон:

В понедельник Соединенные Штаты добавили Россию в свой список изолированных стран за «серьезные нарушения свободы вероисповедания».

В своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию, Китай и восемь других государств странами, вызывающими озабоченность в связи с тем, что они участвуют или терпят «систематические, продолжающиеся и серьезные нарушения свободы вероисповедания».

Нигерия, которая была в прошлогоднем списке, и визит Блинген на этой неделе были удалены.

Мьянма, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан по-прежнему находятся в списке США «нарушителей свободы вероисповедания».

В списке для наблюдения находятся Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа.

«Соединенные Штаты не откажутся от своей приверженности защите свободы религии или убеждений для всех и для каждой нации», — сказал Блинген.

«Во многих частях мира мы по-прежнему видим, как правительства преследуют, арестовывают, угрожают, заключают в тюрьму людей и пытаются жить согласно их убеждениям».

В среду Блинкен начал турне по трем странам Африки, предупредив о растущих угрозах демократии на континенте.

Его визит начался в Кении и будет включать Сенегал, поскольку он подчеркивает новую приверженность Америки Африке.

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публиковалась из канала синдиката.)